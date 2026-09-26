Emekli polis memuru AYM önündeki eylemde yaşamına son verdi: "Para için değil, onurumuz için"

60 yaşındaki emekli polis memuru Ali Şekeroğlu, Ankara'da Anayasa Mahkemesi önünde 25 emekli örgütünün katılımıyla düzenlenen seyyanen zam eylemi sırasında beylik tabancasıyla kendisini vurarak yaşamını yitirdi. Şekeroğlu, elinde "Para için değil, onurumuz için" yazılı döviz taşıyordu ve çevresindekilere ekonomik sıkıntılarından söz etmişti. Eylem, 2023'te görevdeki memurlara verilen ancak emekli maaşlarına yansıtılmayan seyyanen ödemenin emeklilere de verilmesi talebiyle 81 ilde düzenlenen eylemlerin bir parçasıydı. Olay sonrası muhalefet liderleri emeklilerin yoksullaşmasına ve geçim sıkıntısına dikkat çekerek hükümetin sorumluluğunu vurguladı. Emekli örgütleri, açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşayan emeklilerin sadaka değil, emeklerinin karşılığını talep ettiğini belirterek örgütlü mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.

Ankara’da emeklilerin seyyanen zam talebiyle saat 15.00’te Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde başlayan buluşma sırasında, beylik tabancasıyla kendisini vuran 60 yaşındaki emekli polis memuru Ali Şekeroğlu, kaldırıldığı hastanede öldü.

25 emekli örgütünün katıldığı eylem, 2023’te görevdeki memurlara verilen ancak emekli memurların aylıklarına yansıtılmayan seyyanen ödemenin emeklilere de verilmesi talebiyle düzenlenen ülke çapındaki eylemlerin Ankara etabıydı.

Şekeroğlu eyleme boynuna Türk bayrağı takarak ve elinde “Para için değil, onurumuz için” yazılı bir döviz taşıyarak katılmıştı. Olayın ardından kendisini tanıyanların anlatımlarına göre, eylem sırasında Şekeroğlu çevresindekilere ekonomik sıkıntılarından söz etmiş, “Emekliyim. Geçinemiyorum. Gelinim işsiz, damadım işsiz” demişti. Bir görgü tanığı Şekeroğlu’nun yeni doğan torununa altın takamadığını da söylediğini anlattı.

Ağır yaralı olarak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Üniversitesi Acil Servisi’ne kaldırılan emekli polis memuru, tıbbi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Siyasi liderlerden peş peşe tepkiler

Olayın ardından emekli örgütleri planlanan basın açıklamasını tamamlamadan eyleme son verdi. Alandaki emekliler bir süre “Hükümet istifa” sloganı attı.

Bir görgü tanığı yaşananları, “Sözün bittiği yerdeyiz. Daha ne yapabiliriz? Toplu intihar mı edelim?” sözleriyle anlatırken, başka bir emekli, yıllarca kamu hizmetinde çalışmış insanların emeklilikten sonra bu koşullarla karşı karşıya bırakılmasından tepki gösterdi.

Ali Şekeroğlu’nun ölümünün duyulması üzerine muhalefet partilerinin liderlerinden peş peşe açıklamalar geldi. Açıklamaların ortak noktası emeklilerin yoksullaşması, geçim sıkıntısının tahammül edilemez hale gelmesiydi. Şekeroğlu’nun ölümünden önce taşıdığı “Para için değil, onurumuz için” dövizi, Ankara’daki eylem sona ermeden emeklilerin taleplerinin en çok paylaşılan ifadesine dönüştü.

Özgür Özel: "Sandığı bekleyemeyecek insanlar"

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, emeklilerde uzun süredir biriken öfkeye dikkat çekerek, daha önce de bir “sosyal patlama” tehlikesinden söz ettiğini hatırlattı:

"Bir emekli canına kıyıyor. Artık bu vakitten sonra... Korkut Hoca'nın dediği gibi bu topraklarda sosyal patlama sandıkta olur diyordu. Ama sandığı bekleyemeyecek insanlar. Ya bir an önce sandığı getirsinler ve emekliler bu iktidardan kurtulsun ya da emeklileri bu sefaletten kurtarsınlar. En düşük emekli maaşı 23 bin TL, ortalama emekli maaşı 26-27 bin TL. Açlık sınırının 10 bin TL altında. Daha fazla acı, felaket, göz yaşı yaşamadan ya sandık gelsin, ya da emeklilerin bu çığlığını bir an önce duysunlar."

Erkan Baş: "Emekliye canını bile çok gören, kara düzen"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Ankara'da emeklilerin seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi önünde düzenlediği eylem sırasında intihar eden 60 yaşındaki emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Emekliye canını bile çok gören, Saray sosyetesine sefa sürdüren bu kara düzene binlerce kez lanet olsun. İşçinin, emeklinin, öğrencinin, kadının, hayvanın, doğanın canına kast eden halk düşmanlarına daha fazla tahammülümüz kalmadı. Fon soyguncularının, ihale çetelerinin, vergi hırsızlarının, dini imanı ahlakı para olanların iktidarını başlarına yıkmalıyız.

Tülay Hatimoğulları: "Yoksulluk değil, insanca bir yaşam"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Ali Şekeroğlu'nun ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diledi. Milyonlarca emeklinin ve emekçinin derin yoksulluğa sürüklendiğini belirterek, emeklilerin talebinin sadaka değil, emeklerinin karşılığı ve insanca yaşam olduğunu söyledi.

Bir ömür çalışan insanların açlıkla sınandığı, en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığı bu düzeni kabul etmiyoruz. Emeklilerin talebi açık: Sadaka değil, emeklerinin karşılığı; yoksulluk değil, insanca bir yaşam.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da, “Devletine yıllarca hizmet etmiş bir emeklimiz hak arayışında canına kıyıyorsa sözün bittiği yerdeyiz” dedi ve iktidarı emeklilerin sorunları konusunda “akla ve vicdana” davet etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise emeklilerin yardım değil, çalışmalarının karşılığını talep ettiğini belirterek, “Geçinemiyoruz” diyen milyonlarca insanın sesinin duyulmasının ve emeklilere insanca yaşayabilecekleri bir gelir sağlanmasının iktidarın görevi olduğunu söyledi.

Emekli sendikaları: “Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz”

Şekeroğlu’nun yaşamına son verdiği Ankara eylemine katılan örgütlerden Tüm Emeklilerin Sendikası, ölümün ardından yaptığı açıklamada emeklilerin içinde bulunduğu koşulların yıllardır uygulanan ekonomi ve emeklilik politikalarından bağımsız değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Sendika, milyonlarca emeklinin açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaya zorlandığını belirterek siyasi iktidarın bu tablodaki sorumluluğuna işaret etti:

“Emekliler sadaka istemiyor. Bir ömür çalışarak kazandıkları haklarını, insanca yaşayabilecek bir aylığı ve onurlu bir yaşamı istiyor.”

Sendika, Şekeroğlu’nun taşıdığı “Para için değil, onurumuz için” dövizinin unutulmaması gerektiğini belirterek emeklilerin örgütlü mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.

İstanbul’da da Tüm Emeklilerin Sendikası, DİSK Devrimci Emekliler Sendikası ve Emekli Meclisleri Sendikası tarafından oluşturulan Emekli Sendikaları Platformu da Çağlayan Adliyesi önünde eylem yaptı.

Ortak açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçimleri öncesinde memurlara verilen seyyanen artışın emeklilere de yansıtılacağı yönündeki sözleri hatırlatıldı; verilen sözün yerine getirilmediği belirtildi. Emekliler, AYM’nin önündeki başvurunun sonuçlandırılmasını ve seyyanen ödemenin emeklilere de verilmesini istedi.

Ankara’daki eylem, Birlik Dayanışmacı Emekliler inisiyatifinin çağrısıyla, sendika, dernek ve platformlardan oluşan 24 emekli örgütünün 81 ilde gerçekleştirdiği ortak eylemin bir parçasıydı. Örgütler yalnızca memur emeklilerinin değil, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin de seyyanen artıştan yararlanmasını talep ediyor.

Emekliler ne istiyor? Emeklilerin 25 Eylül’de 81 ilde düzenlediği eylemlerin merkezindeki talep, 2023’te görevdeki kamu çalışanlarına verilen seyyanen ödemenin emekli aylıklarına da yansıtılması. Temmuz 2023’te görevdeki memurlara 8 bin 77 liralık seyyanen ödeme yapılmış, ancak bu ödeme memur emeklilerinin aylıklarına eklenmemişti. Aradan geçen dönemde ödeme memur maaşlarındaki artışlarla birlikte, emekliler çalışan memurlar ile emekli memurlar arasındaki gelir farkının giderek açıldığını söylüyor. AYM’deki dava ne durumda? Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, seyyanen ödemenin emekli aylığına da yansıtılması talebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu’na karşı dava açtı. İdare mahkemesinin talebi reddetmesinin ardından konu, bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. AYM Komisyonu, 18 Eylül’de başvuruyu kabul edilebilir bularak esas inceleme için ilgili bölüme gönderdi. Ancak bu bir usul kararı. Emeklilere seyyanen zam verilmesine hükmedildiği anlamına gelmiyor. Mahkeme henüz başvurunun esası hakkında karar vermedi. Emekli örgütleri, yalnızca seyyanen ödemenin emeklilere yansıtılmasını değil; aylık bağlama sisteminin yeniden düzenlenmesini, en düşük emekli aylığının insanca bir yaşam düzeyine çıkarılmasını, memur ve memur emeklileri arasındaki gelir farkının azaltılmasını ve ek gösterge ile tazminatların emekli aylıklarına yansıtılmasını da talep ediyor.

(AEK)