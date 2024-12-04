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HAKLAR
Yayın Tarihi: 4 Aralık 2024 12:12
 ~ Son Güncelleme: 4 Aralık 2024 12:17
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Emekli Meclisleri: Emeklilik bedeli ödenmiş bir haktır

Emekli Meclisleri tüm emeklileri örgütlenmeye ve haklarını savunmak için harekete geçmeye davet etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, bir grup insan emeklilik haklarıyla ilgili bir protesto gerçekleştirmektedir. Kalabalık, açık bir alanda toplanmış ve çeşitli pankartlar taşımaktadır. Ön planda, bir kişinin tuttuğu pankartta büyük harflerle "EMEKLİLİKTE ADALET İSTİYORUZ!" yazısı dikkat çekmektedir. Pankartın altında DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) logosu yer almaktadır. Katılımcıların çoğu kırmızı renkli kıyafetler giymiş ya da kırmızı şapkalar takmıştır. Arka planda ise farklı sendikaların isimlerinin yazılı olduğu bayrak ve pankartlar görülmektedir. Protesto, organize bir şekilde ve hak arayışı teması etrafında gerçekleştirilmiş gibi görünmektedir. Etkinlikte sıcak bir hava olduğu izlenimi, katılımcıların güneş altında bulunmasından anlaşılmaktadır.
Görsel: Evrensel

Emekli Meclisleri Eş Sözcüsü Menüne Kardaş, yaptığı açıklamada, emeklilerin yoksulluk ve açlık sınırında yaşadığını, uygulanan ekonomik politikalar nedeniyle toplumun büyük bir kesiminin giderek daha da fakirleştiğini söyledi.

Kardaş, emeklilerin sadece haklarını almak için değil, insanca bir yaşam kurmak için örgütlenmeye çağırdı. "Bugün reva görülen sefalet ve açlığı reddediyoruz" diyen Kardaş, emeklilerin artık seslerini duyurması gerektiğini vurguladı.


Menüne Kardaş, emeklilerin, hayatlarının en verimli dönemlerini çalışarak geçirdiklerini ve ülkenin gelişimi için emek harcadıklarını hatırlattı.

"Bugün iktidar, bizleri gözden çıkarmış durumda ve ülke ekonomisine bir yük olarak görüyor. Ancak bugünkü yolları, köprüleri, uçakları, fabrikaları biz inşa ettik. Alın terimizle yarattığımız değerlere sırt çeviren bu yaklaşımı kabul etmiyoruz" dedi.

Emeklilerin, milletvekili emeklileri dışında büyük çoğunluğunun yoksulluk sınırının altında maaş aldığını belirten Kardaş, "Bu maaşlarla yaşamak değil, sürünmek mümkün," diyerek mevcut durumu özetledi.

"Yaşam için mücadele edelim"

Emeklilerin toplam nüfusun %20'sine denk geldiğini, aile bireyleriyle birlikte bu sayının ülkenin yarısına yaklaştığını belirten Kardaş, "Gelin, tek bir sendika altında birleşelim ve gasp edilen haklarımızı geri alalım. Tüm sorunlarımızı Emekli Meclislerinde birlikte tartışalım, çözümler üretelim ve insanca bir yaşam için mücadele edelim" çağrısında bulundu.

Bu çağrının sıradan bir talep değil, yaşamsal bir çığlık olduğunu ifade eden Kardaş, "Bu zulme, kutuplaştırıcı dile ve zenginle fakir arasındaki uçurumu derinleştiren politikalara artık yeter diyoruz. Bugünümüz ve yarınımız hakkında söz sahibi olmak istiyoruz ve bunu başaracağız" dedi.

Emekli Meclisi tüm emeklileri örgütlenmeye ve haklarını savunmak için harekete geçmeye davet etti.

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Emeklilerin talepleri

  • Emekli düşmanı TÜİK kapatılsın.
  • Maaş bağlama oranlarında 2008 yılı öncesine dönülsün.
  • Sağlıkta yapılan kesintiler kaldırılsın.
  • İntibak yasası çıkartılsın.
  • Yılda 2 tam maaş ikramiye istiyoruz.
  • Promosyon ücretlerinin günün koşullarına göre arttılrılmasını istiyoruz.
  • Ek zam istiyoruz.
  • Emekliler sendika yasasının çıkarılmasını istiyoruz.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
emek Emeklilerin Sorunları emekliler sendikası Emekliler Dayanışma Sendikası
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