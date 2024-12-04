Emekli Meclisleri: Emeklilik bedeli ödenmiş bir haktır

Emekli Meclisleri Eş Sözcüsü Menüne Kardaş, yaptığı açıklamada, emeklilerin yoksulluk ve açlık sınırında yaşadığını, uygulanan ekonomik politikalar nedeniyle toplumun büyük bir kesiminin giderek daha da fakirleştiğini söyledi.

Kardaş, emeklilerin sadece haklarını almak için değil, insanca bir yaşam kurmak için örgütlenmeye çağırdı. "Bugün reva görülen sefalet ve açlığı reddediyoruz" diyen Kardaş, emeklilerin artık seslerini duyurması gerektiğini vurguladı.



Menüne Kardaş, emeklilerin, hayatlarının en verimli dönemlerini çalışarak geçirdiklerini ve ülkenin gelişimi için emek harcadıklarını hatırlattı.

"Bugün iktidar, bizleri gözden çıkarmış durumda ve ülke ekonomisine bir yük olarak görüyor. Ancak bugünkü yolları, köprüleri, uçakları, fabrikaları biz inşa ettik. Alın terimizle yarattığımız değerlere sırt çeviren bu yaklaşımı kabul etmiyoruz" dedi.

Emeklilerin, milletvekili emeklileri dışında büyük çoğunluğunun yoksulluk sınırının altında maaş aldığını belirten Kardaş, "Bu maaşlarla yaşamak değil, sürünmek mümkün," diyerek mevcut durumu özetledi.

"Yaşam için mücadele edelim"

Emeklilerin toplam nüfusun %20'sine denk geldiğini, aile bireyleriyle birlikte bu sayının ülkenin yarısına yaklaştığını belirten Kardaş, "Gelin, tek bir sendika altında birleşelim ve gasp edilen haklarımızı geri alalım. Tüm sorunlarımızı Emekli Meclislerinde birlikte tartışalım, çözümler üretelim ve insanca bir yaşam için mücadele edelim" çağrısında bulundu.

Bu çağrının sıradan bir talep değil, yaşamsal bir çığlık olduğunu ifade eden Kardaş, "Bu zulme, kutuplaştırıcı dile ve zenginle fakir arasındaki uçurumu derinleştiren politikalara artık yeter diyoruz. Bugünümüz ve yarınımız hakkında söz sahibi olmak istiyoruz ve bunu başaracağız" dedi.

Emekli Meclisi tüm emeklileri örgütlenmeye ve haklarını savunmak için harekete geçmeye davet etti.

EMEKLİ MECLİSİ'NDEN EYLEM Emekliler, TÜİK binasına domates fırlattı

Emeklilerin talepleri Emekli düşmanı TÜİK kapatılsın.

Maaş bağlama oranlarında 2008 yılı öncesine dönülsün.

Sağlıkta yapılan kesintiler kaldırılsın.

İntibak yasası çıkartılsın.

Yılda 2 tam maaş ikramiye istiyoruz.

Promosyon ücretlerinin günün koşullarına göre arttılrılmasını istiyoruz.

Ek zam istiyoruz.

Emekliler sendika yasasının çıkarılmasını istiyoruz.

(EMK)