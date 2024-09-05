Emekli Meclisi yarın eyleme çağırıyor: Bu haksızlığı hak etmiyoruz

Emekli Meclisi, cuma günü İstanbul'da başlatacağı kampanyayla hükümetin ekonomi politikalarını protesto edecek. Emekliler, Beşiktaş'taki Sabancı Lisesi önünde buluşup, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önüne yürüyecek. Emekliler, “Bu haksızlığı kabul etmiyoruz, haklarımızı istiyoruz” diyecek.

Basın açıklamalarına tüm duyarlı kesimleri çağıran Meclis Üyeleri, Perihan Deniz, Cemil Vural ve Hasan Kaşkır, bianet’i ziyaret etti.

Emekli Meclisi adına konuşan Kalkır şu bilgileri verdi:

”25-30-35 yıl boyunca çalışmış, vergilerini ödemiş, sigorta primlerini yatırmış, askerliğini yapmış insanlar bu ülkenin kalkınmasında büyük rol oynadı. Ancak iş, kalkınmadan pay almaya geldiğinde devletin bize verdiği mesaj şu: 'Çok yaşıyorsun, maaş alma, öl.' Bu kabul edilemez” dedi.

Türkiye'ye gelen turistlerin büyük kısmını Avrupalı emeklilerin oluşturduğunu belirten Kaşkır onların Türkiye’de uzun süre kalarak ekonomiye katkıda bulunduklarına dikkat çekti. "Kapalı Çarşı’ya gidip Trabzon işi burma bilezikler, ipek halılar alıyorlar. Biz ise bir düğüne ya da cenazeye gittiğimizde iki yıl belimizi doğrultamıyoruz. Bu bizim kaderimiz değil, siyasal iktidarların izlediği emek düşmanı politikaların sonucu."

Kaşkır, mevcut emekli hareketinin dağınık ve parçalı olduğunu belirterek, daha güçlü bir mücadele hareketi yaratmak istediklerini ifade etti.

Kaşkır son olarak, ”Bu konunun gündemde kalması için elimizden geleni yapacağız" diyerek basın ve medyaya da bu konuda aracılık yapma çağrısı yaptı.

(EMK)