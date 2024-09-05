ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 5 Eylül 2024 17:56
 ~ Son Güncelleme: 5 Eylül 2024 19:57
1 dk Okuma

Emekli Meclisi yarın eyleme çağırıyor: Bu haksızlığı hak etmiyoruz

“Haklarımızı istiyoruz” diyen Emekli Meclisi üyeleri, yarın (6 Eylül Cuma) Beşiktaş’taki TÜİK önünde basın açıklaması yapacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Emekli Meclisi yarın eyleme çağırıyor: Bu haksızlığı hak etmiyoruz

Emekli Meclisi, cuma günü İstanbul'da başlatacağı kampanyayla hükümetin ekonomi politikalarını protesto edecek. Emekliler, Beşiktaş'taki Sabancı Lisesi önünde buluşup, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önüne yürüyecek. Emekliler, “Bu haksızlığı kabul etmiyoruz, haklarımızı istiyoruz” diyecek.

Basın açıklamalarına tüm duyarlı kesimleri çağıran Meclis Üyeleri, Perihan Deniz, Cemil Vural ve Hasan Kaşkır, bianet’i ziyaret etti.

Emekli Meclisi adına konuşan Kalkır şu bilgileri verdi:

”25-30-35 yıl boyunca çalışmış, vergilerini ödemiş, sigorta primlerini yatırmış, askerliğini yapmış insanlar bu ülkenin kalkınmasında büyük rol oynadı. Ancak iş, kalkınmadan pay almaya geldiğinde devletin bize verdiği mesaj şu: 'Çok yaşıyorsun, maaş alma, öl.' Bu kabul edilemez” dedi.

Türkiye'ye gelen turistlerin büyük kısmını Avrupalı emeklilerin oluşturduğunu belirten Kaşkır onların Türkiye’de uzun süre kalarak ekonomiye katkıda bulunduklarına dikkat çekti. "Kapalı Çarşı’ya gidip Trabzon işi burma bilezikler, ipek halılar alıyorlar. Biz ise bir düğüne ya da cenazeye gittiğimizde iki yıl belimizi doğrultamıyoruz. Bu bizim kaderimiz değil, siyasal iktidarların izlediği emek düşmanı politikaların sonucu."

Kaşkır, mevcut emekli hareketinin dağınık ve parçalı olduğunu belirterek, daha güçlü bir mücadele hareketi yaratmak istediklerini ifade etti.

Kaşkır son olarak, ”Bu konunun gündemde kalması için elimizden geleni yapacağız" diyerek basın ve medyaya da bu konuda aracılık yapma çağrısı yaptı.

(EMK)

emekliler Emekli Meclisi emekli ikramiyesi
ilgili haberler
DEM Parti emeklileri savunursa
22 Ağustos 2024
/yazi/dem-parti-emeklileri-savunursa-298848
Konak Belediyesi’nden de emekliler için cafe: Mutluluk Kahvesi
4 Temmuz 2024
/haber/konak-belediyesinden-de-emekliler-icin-cafe-mutluluk-kahvesi-297129
CHP'DEN BÜYÜK EMEKLİ MİTİNGİ:
Özgür Özel: Emekliler yurtta kalma derdinde değil, kirasını ödeme derdinde
26 Mayıs 2024
/haber/ozgur-ozel-emekliler-yurtta-kalma-derdinde-degil-kirasini-odeme-derdinde-295765
Erdoğan emeklilerin ardından "atanamayan öğretmenler"in de hedefi olmaya aday
6 Mayıs 2024
/haber/erdogan-emeklilerin-ardindan-atanamayan-ogretmenler-in-de-hedefi-olmaya-aday-295015
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
DEM Parti emeklileri savunursa
22 Ağustos 2024
/yazi/dem-parti-emeklileri-savunursa-298848
Konak Belediyesi’nden de emekliler için cafe: Mutluluk Kahvesi
4 Temmuz 2024
/haber/konak-belediyesinden-de-emekliler-icin-cafe-mutluluk-kahvesi-297129
CHP'DEN BÜYÜK EMEKLİ MİTİNGİ:
Özgür Özel: Emekliler yurtta kalma derdinde değil, kirasını ödeme derdinde
26 Mayıs 2024
/haber/ozgur-ozel-emekliler-yurtta-kalma-derdinde-degil-kirasini-odeme-derdinde-295765
Erdoğan emeklilerin ardından "atanamayan öğretmenler"in de hedefi olmaya aday
6 Mayıs 2024
/haber/erdogan-emeklilerin-ardindan-atanamayan-ogretmenler-in-de-hedefi-olmaya-aday-295015
Sayfa Başına Git