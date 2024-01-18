ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 18 Ocak 2024 20:04
 ~ Son Güncelleme: 18 Ocak 2024 20:49
2 dk Okuma

Emekli aylıklarına ek yüzde 5 zam önerisi TBMM Komisyonunda kabul edildi

İşçi emekli aylıklarına ek yüzde 5 zammı da kapsayan kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü ve kabul edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Emekli aylıklarına ek yüzde 5 zam önerisi TBMM Komisyonunda kabul edildi
Ankara'da Emekli-Sen gösterisi

Emeklilere yüzde 5 puanlık ek zammın ve en düşük emekli aylığının 10 bin TL olmasınında yer aldığı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi.  

Ek zam önergesi geçti

Komisyonda Perşembe günü yapılan görüşmede emekli aylığına ek zam yapılmasına yönelik önerge kabul edildi. Kanun teklifi kapsamında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 42,6 zam yapılacak.

Yürürlükteki uygulamaya göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki altı ayın enflasyon oranı kadar artırılıyor. TÜİK rakamlarına göre, enflasyonun  geçen yılın ikinci yarısında yüzde 37,57 olmasına karşın memur ve memur emeklilerinin zam oranının yüzde 49,25 olarak belirlenmesinin ardından işçi emeklileri arasında da kendi aylıklarının memur emeklilerininkiyle eşitlenmesi beklentisi oluştu. 

DİSK Emekli-Sen Başkanı: Asgari ücret altında emekli aylığı olmaz
EMEKLİLER SOKAĞA İNDİ
DİSK Emekli-Sen Başkanı: Asgari ücret altında emekli aylığı olmaz
9 Ocak 2024

Erdoğan, salı günü Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından işçi emekli aylıklarına yapılan zamlarda da yüzde 5 ek artış getirildiğini açıklamıştı. 

Erdoğan: "Emekli maaşı alt sınırı 10 bin TL, SSK Bağ-Kur emeklilerine ek yüzde 5 zam"
EMEKLİLER İSYAN ETTİ
Erdoğan: "Emekli maaşı alt sınırı 10 bin TL, SSK Bağ-Kur emeklilerine ek yüzde 5 zam"
16 Ocak 2024

TBMM'de yasal düzenlemelerin tamamlanmasının ardından yeni ve ek zamların geriye dönük olarak Ocak aylıklarına yansıtılması gerekiyor. 

Ek zam farkları, kanunun Resmî Gazete’de yayımlanmasından sonra ödenecek. 

(AEK)

Emekli-Sen ek zam TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
ilgili haberler
CHP’DEN EMEKLİLER BULUŞMASI
Özel: Büyük bir adaletsizlik ve haksızlıkla karşı karşıyayız
Bugün 14:51
/haber/ozel-buyuk-bir-adaletsizlik-ve-haksizlikla-karsi-karsiyayiz-290786
CHP’NİN EMEKLİ MAAŞI ÖNERGESİNİ AKP VE MHP REDDETTİ
Pala’dan Erdoğan’a: Bu yıl ancak emeklilerin eğer şansları varsa hayatta kalma yılı ilan edilebilir
18 Ocak 2024
/haber/paladan-erdogana-bu-yil-ancak-emeklilerin-eger-sanslari-varsa-hayatta-kalma-yili-ilan-edilebilir-290708
Emekliler Ankara'da eylem yaptı: 7 bin 500 lira emekli aylığıyla yaşamaya çalışan 10 milyon emekli var
10 Aralık 2023
/haber/emekliler-ankara-da-eylem-yapti-7-bin-500-lira-emekli-ayligiyla-yasamaya-calisan-10-milyon-emekli-var-289110
Erdoğan’dan 'asgari ücret' açıklaması: Bir kez verilecek zamla bu iş biter
2 Aralık 2023
/haber/erdogandan-asgari-ucret-aciklamasi-bir-kez-verilecek-zamla-bu-is-biter-288771
Memur-Sen Başkanı enflasyon verileri sonrası ek zam istedi
3 Ocak 2023
/haber/memur-sen-baskani-enflasyon-verileri-sonrasi-ek-zam-istedi-272315
ilgili haberler
CHP’DEN EMEKLİLER BULUŞMASI
Özel: Büyük bir adaletsizlik ve haksızlıkla karşı karşıyayız
Bugün 14:51
/haber/ozel-buyuk-bir-adaletsizlik-ve-haksizlikla-karsi-karsiyayiz-290786
CHP’NİN EMEKLİ MAAŞI ÖNERGESİNİ AKP VE MHP REDDETTİ
Pala’dan Erdoğan’a: Bu yıl ancak emeklilerin eğer şansları varsa hayatta kalma yılı ilan edilebilir
18 Ocak 2024
/haber/paladan-erdogana-bu-yil-ancak-emeklilerin-eger-sanslari-varsa-hayatta-kalma-yili-ilan-edilebilir-290708
Emekliler Ankara'da eylem yaptı: 7 bin 500 lira emekli aylığıyla yaşamaya çalışan 10 milyon emekli var
10 Aralık 2023
/haber/emekliler-ankara-da-eylem-yapti-7-bin-500-lira-emekli-ayligiyla-yasamaya-calisan-10-milyon-emekli-var-289110
Erdoğan’dan 'asgari ücret' açıklaması: Bir kez verilecek zamla bu iş biter
2 Aralık 2023
/haber/erdogandan-asgari-ucret-aciklamasi-bir-kez-verilecek-zamla-bu-is-biter-288771
Memur-Sen Başkanı enflasyon verileri sonrası ek zam istedi
3 Ocak 2023
/haber/memur-sen-baskani-enflasyon-verileri-sonrasi-ek-zam-istedi-272315
Sayfa Başına Git