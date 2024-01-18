Emekli aylıklarına ek yüzde 5 zam önerisi TBMM Komisyonunda kabul edildi

Emeklilere yüzde 5 puanlık ek zammın ve en düşük emekli aylığının 10 bin TL olmasınında yer aldığı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi.

Ek zam önergesi geçti

Komisyonda Perşembe günü yapılan görüşmede emekli aylığına ek zam yapılmasına yönelik önerge kabul edildi. Kanun teklifi kapsamında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 42,6 zam yapılacak.

Yürürlükteki uygulamaya göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki altı ayın enflasyon oranı kadar artırılıyor. TÜİK rakamlarına göre, enflasyonun geçen yılın ikinci yarısında yüzde 37,57 olmasına karşın memur ve memur emeklilerinin zam oranının yüzde 49,25 olarak belirlenmesinin ardından işçi emeklileri arasında da kendi aylıklarının memur emeklilerininkiyle eşitlenmesi beklentisi oluştu.

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Erdoğan, salı günü Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından işçi emekli aylıklarına yapılan zamlarda da yüzde 5 ek artış getirildiğini açıklamıştı.

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TBMM'de yasal düzenlemelerin tamamlanmasının ardından yeni ve ek zamların geriye dönük olarak Ocak aylıklarına yansıtılması gerekiyor.

Ek zam farkları, kanunun Resmî Gazete’de yayımlanmasından sonra ödenecek.

(AEK)