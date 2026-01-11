"Emekçiler köle değil, insanca yaşamak istiyor"

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Tıkla Gelsin firmasının Urfa'daki motokuryeleri, maruz kaldıkları çalışma koşulları ve gelir eşitsizliğine dikkat çekmek için kontak kapatıp, Novada Park önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamada söz alan Tıkla Gelsin çalışanı İmam Bakır Kanat, şirketin Urfa'da izlediği politikaların sonucu olarak şehirlerinin sistemde 3. bölge olarak tanımlandığını, 2. bölge sayılan komşu illere göre daha az ücret aldıklarını belirtti. Kanat, sözlerini "Aynı işi yapıyoruz ama daha az kazanıyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Hakkımız olan kazancı istiyoruz. Bu nedenle bugün buradayız.” şeklinde sonlandırdı.

Eyleme destek veren DEM Parti Milletvekili Ferit Şenyaşar, "Paket yetiştirme baskısı altında çalışan emekçiler, canlarını hiçe sayarak trafikte ölümle burun buruna geliyor. Bu kazaların sebebi emekçiler değil, patronların doymak bilmeyen kâr hırsıdır." sözleriyle eylemcilere destek verdi.

Şenyaşar, motokuryelere kapasitelerinin çok üzerinde yük bindirildiğine dikkat çekerek, çalışanların taleplerini sıraladı:

Eşit işe eşit ücret: Antep’te paket başına 110 TL alan motokuryeler varken, Urfa'da aynı işi yapan emekçilere neden 90 TL reva görülüyor? Bu açık bir adaletsizliktir. Bu, Urfa halkına ve Urfalı emekçilere yapılan bir haksızlıktır.

Bölge adaletsizliği: Urfa’nın sistemde 3. bölge olarak tanımlanması ücretleri düşürüyor. Emekçiler bu dayatmayı kabul etmiyor. Gaziantep nasıl 2. bölgeyse, Urfa da 2. bölge olmalıdır.