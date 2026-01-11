ENGLISH KURDÎ
HABER
11.01.2026 10:22
 11.01.2026 11:00
2 dakika

URFA'DA MOTOKURYELER KONTAK KAPATTI

"Emekçiler köle değil, insanca yaşamak istiyor"

Urfa'da Tıkla Gelsin firmasında çalışan motokuryeler, ücret adaletsizliğine dikkat çekmek için yaptıkları açıklamada "eşit işe eşit ücret" talebini dile getirdi.

BİA Haber Merkezi

"Emekçiler köle değil, insanca yaşamak istiyor"
Fotoğraf: MA

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Tıkla Gelsin firmasının Urfa'daki motokuryeleri, maruz kaldıkları çalışma koşulları ve gelir eşitsizliğine dikkat çekmek için kontak kapatıp, Novada Park önünde basın açıklaması yaptı.

"Aynı işi yapıp daha az kazanıyoruz"

Açıklamada söz alan Tıkla Gelsin çalışanı İmam Bakır Kanat, şirketin Urfa'da izlediği politikaların sonucu olarak şehirlerinin sistemde 3. bölge olarak tanımlandığını, 2. bölge sayılan komşu illere göre daha az ücret aldıklarını belirtti. Kanat, sözlerini "Aynı işi yapıyoruz ama daha az kazanıyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Hakkımız olan kazancı istiyoruz. Bu nedenle bugün buradayız.” şeklinde sonlandırdı.

Eyleme destek veren DEM Parti Milletvekili Ferit Şenyaşar, "Paket yetiştirme baskısı altında çalışan emekçiler, canlarını hiçe sayarak trafikte ölümle burun buruna geliyor. Bu kazaların sebebi emekçiler değil, patronların doymak bilmeyen kâr hırsıdır." sözleriyle eylemcilere destek verdi.

"İşçiler onurlu şekilde işlerine dönmeliler"

Şenyaşar, motokuryelere kapasitelerinin çok üzerinde yük bindirildiğine dikkat çekerek, çalışanların taleplerini sıraladı:

Eşit işe eşit ücret: Antep’te paket başına 110 TL alan motokuryeler varken, Urfa'da aynı işi yapan emekçilere neden 90 TL reva görülüyor? Bu açık bir adaletsizliktir. Bu, Urfa halkına ve Urfalı emekçilere yapılan bir haksızlıktır.

Bölge adaletsizliği: Urfa’nın sistemde 3. bölge olarak tanımlanması ücretleri düşürüyor. Emekçiler bu dayatmayı kabul etmiyor. Gaziantep nasıl 2. bölgeyse, Urfa da 2. bölge olmalıdır.

Şenyaşar sözlerini şu çağrıyla tamamladı:

“Buradan Urfa milletvekili olarak patronlara sesleniyorum: İşçilerin bu haklı taleplerini derhal kabul edin. Emekçiler köle değil, insanca yaşamak istiyor. Bu talepler karşılanmalı ve işçiler onurlu bir şekilde işlerine dönmelidir.”

(NÖ)

