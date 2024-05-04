Emek-meslek örgütlerinden iktidara: Suç işlemeye devam ediyorsunuz

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) İstanbul’da siyasi partiler ve demokratik kitle örgütlerine yönelik ‘1 Mayıs’ operasyonuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İstanbul’da dernek ve siyasi partilere “1 Mayıs” operasyonu

“2024 1 Mayıs’ında bu ülkeyi yönetenler Anayasa’yı, yasaları ve mahkeme kararlarını bir kez daha ayaklar altına aldılar. İktidar olmanın ‘kudretine’ sığınarak suç işlediler” denilen açıklamada, 3 Mayıs’taki operasyonlarla “tüm Türkiye’ye gözdağı” verildiği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“İçişleri Bakanı gözaltılara, ev baskınlarına devam edileceği mesajı vererek mevcut iktidarın baskıdan, yasaklardan, keyfilikten ve milyonlara dayatılan sömürüden beslendiğini bir kez daha tescillemiştir.”

“Taksim 1 Mayıs alanıdır”

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB “Şimdi sıra bu faşizme karşı daha güçlenme ve yan yana gelme zamanı” dedi ve ekledi:

“İktidarın 1 Mayıs’ı yasaklama ısrarı ve ardından yürüttükleri gözaltı operasyonlarının amacı gerçek suçluyu gizlemek ve Anayasal düzene karşı ciddi bir suçu örtbas etmektir. Bizzat kendi iktidarlarının yarattığı açlığı, yoksulluğu, güvencesizliği gizlemek için bizleri ablukaya almak istemektedir.

Bir kez daha tekrar ediyoruz: İster yasaklayın ister tüm sokaklara tomalarınızla, polis gücünüzle barikat kurun, isterse hepimizi cezaevlerine doldurun toplumsal, tarihsel ve hukuki hakikati değiştiremezsiniz. Taksim 1 Mayıs alanıdır ve olmaya devam edecektir!”

“Gözaltılar derhal serbest bırakılsın”

Taksim için mücadele etmenin demokratik bir hak ve meşru olduğunu belirten emek-meslek örgütleri, “İstanbul’da 1 Mayıs günü işlenen bir suçtan bahsedilecekse eğer bu başta Anayasa’yı, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarını hiçe saymak, demokratik hakkın kullanımını zor kullanarak engellemek ve hukuk tanımaz keyfi operasyonlar yapmaktır” dedi.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 1 Mayıs gerekçesiyle yapılan gözaltıların meşruiyeti olmadığını belirterek, gözaltına alınan herkesin ‘derhal’ serbest bırakılması çağrısında bulundu.

(VC)