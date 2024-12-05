Emek Apartmanı davasında AKP'li eski Belediye Başkanı Kavak'a 16 yıl hapis

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Antep’in Nurdağı ilçesinde yıkılan ve 38 kişinin yaşamını yitirdiği Emek Apartmanına ilişkin davada karar çıktı.

Eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın da yargılandığı davanın karar dururması İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

AA’nın haberine göre; duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan Kavak, suçlamaları kabul etmedi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Kavak, A.Ö, A.S.Ö, D.A.T. ve M.T'ye "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Kavak'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştıran heyet, tutuksuz sanıklar D.T. ile S.S. için aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

Firari sanık K. A.'nın ise dosyasının ayrılmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Antep'in Nurdağı ilçesinde 6 Şubat 2023'te yaşanan depremde yıkılan, 38 kişinin hayatını kaybettiği Emek Apartmanı'na ilişkin aralarında Nurdağı Belediye Başkanı Kavak'ın da yer aldığı 3'ü tutuklu 9 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Kavak, görevden uzaklaştırılmıştı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, İslahiye Ağır Ceza Mahkemesince 10 Ocak 2024’te görülen duruşmada tutuklu Kavak, Aliye Sema Ö. ve Mustafa T'nin tahliyesine itiraz etmiş, üst mahkeme sıfatıyla itirazı değerlendiren Gaziantep 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Ocak'ta sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı vermişti.

(RT)