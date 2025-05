PLATFORMA JİNAN A DÎCLE AMEDÊ

"Em ji bo Bahar Aksû û hemû jinen ku hatine qetilkirin li qadan in"

Li Amedê jin ji bo Bahar Aksuya ku li Stenbolê hat qetilkirin kom bûn. Jinan destnîşan kir û got, "Ev soza me ye ji bo her hevaleke me ya jin ku hatiye kuştin. Em ê têkoşîna ji bo civaka demokratîk û azadiya jinan mezin bikin"