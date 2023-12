“Em dixwazin aqubeta rojnameger Silêman Ehmedî hîn bibin”

Komeleya Rojnamegeran a Dîcle û Firatê (DFG) û Komeleya Rojnamegerên Jin a Mezopotamyayê (MGK) ji bol i aqûbeta rojnameger Silêman Ehmedî bipirsin, li Amedê civîneke çapemeniyê li dar xist.

Endamên herdu komeleyan beşdarî civînê bûn û di dema civînê de pankartek hildan ku li ser wê fotografê Silêman Ehmedî û nivîsa “Em zilma li ser rojnamegeran şermezar dikin, bila Silêman Ehmed serbest bê berdan” hebû, hildan.

Rojnameger Silêman Ehmed 17 roj in wenda ye

Seroka MGKyê Roza Metînayê daxuyaniya hatiye amadekirin, xwend.

Metînayê di civîna çapemeniyê de diyar kir ku Silêman Ehmed “di 25ê Çiriya Pêşiyê de ji hêla PDKyê ve hatiye revandin” û ji wê rojê heta niha ti agahî jê nîne.

Edîtorê Rojnewsê Silêman Ehmed, di 1ê Çiriya Pêşiyê de çûbû serdana malbata xwe ya li Taxa Şêx Meqsûd a Helebê. Ehmed, di 25ê Çiriya Pêşiyê de xwest bi ser deriyê Pêş Xabûr (Sêmalka) re derbasî Herêma Federe ya Kurdistanê bibe. Lê li vir hêzên PDKyê ew desteser kir.

Metînayê rêveberiya Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) bi binpêkirinên mafên rojnamegeran tohmet kir û got: “Ev buyer kiryarên PDKyê yên di derbarê çapemeniyê û zextên li ser rojnamegeran tîne bîra mirov. Ji ber ku di desthilatiya PDKyê ya 20 salan de kiryarên bi vê rengê pir hatine jiyan kirin. Ji astengkirina saziyên çapemeniyê bigrin, heta qetilkirin û zindanîkirina rojnamevanan PDK û rêveberiya herêmê xwedî kiryarên pir qirêj in.”

Di daxuyaniyê de behsa zext û zordariyên li ser rojnamegeran hate kirin û çendîn mînak hatin dayîn ku kuştina rojnamegerên mîna Soranê Mame Heme, Serdeşt Osman, Wedat Hisên, Nûjiyan Erhan û Nagehan Akarselê ji van mînakan e.

68 rojnameger hatine desteserkirin

Roza Metînayê bal kişand li ser rapora Yekîtiya Sendikaya Rojnamegeran a Kurdistanê û Komeleya Mafên Rojnamegeran –METRO Centerê û got: “Di sala 2020an de li hember 365 rojnamegeran û 47 saziyên medyayê 138 car binpêkirinên mafan pêk hatiye. Li gorî rapora Komeleya Parastina Mafên Rojnamegeran – METRO Center jî, di sala 2022an de li Kurdistana Federal li hember 301 rojnamegeran 431 pinpêkirinên mafan pêk hatiye. Rojnameger di dema şopandina nûçeyan de 195 car hatine asteng kirin, amûrên 68 rojnamegeran hatine desteserkirin.”

Di dawiya daxuyaniya xwe de Metînayê xwest ku aqûbeta Silêman Ehmedî diyar bibe: “Ev buyerên me jimartin jî di derbarê nêzikatiya PDK û rêveberiya Başûr de fikrekî dide avakirin. Niha tevahiya kurd û dostên wan, rojnamegerên azad û ragihandina navnetewî, dixwazin ku agahî ji Silêman Ehmed bigrin. Em careke din bînin ziman; em daxwaza hevalê xwe yê rojnameger Silêman Ehmed dikin, em dixwazin aqubeta wî hîn bibin û rojek berî rojekî bê berdan. Her wiha banga me ji bo tevahiya sazî û dezgeyên rojnamegeriyê û tevahiya raya giştî a demokratîk re, ku ji bo aqubeta Silêman Ehmed dengê xwe bilind bikin û vê neheqiyê qebûl nekin.” (FD)