Elon Musk'ın, seçimleri Trump'ın kazanması için kurduğu komite 87 milyon dolar harcadı

Trump'ın MAGA (Amerikayı Yeniden Büyük Yapalım) hareketine katılan milyarder Elon Musk, Donald Trump'a oy verilmesini sağlamak için Pensilvanya ve Wisconsin gibi "salıncak" eyaletlerde parayla bir seçmen ordusu tutmayı planlıyor.

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın sahibi ve CEO'su, temmuzdaki suikast girişiminin ardından Trump'a bağlılığını açıkça ilan etmiş ve birkaç hafta içinde sessi sedasız Trump yanlısı bir süper PAC (Siyasal Eylem Komitesi) oluşturnuştu.

Musk, martta sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te Cumhuriyetçi Parti'nin rengi olan kırmızıya göndermeyle aşağıdaki "Bu Kasım ya bir kırmızı bir dalga olacak ya da Amerika mahvolacak" gönderisini atmış ve MAGA saflarına tam olarak katılmadan çok önce partiye gizlice bağışlarda bulunarak Cumhuriyetçi eğilimlerini belli etmişti.

There is either a red wave this November or America is doomed.



Imagine four more years of this getting worse …