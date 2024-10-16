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Yayın Tarihi: 16 Ekim 2024 02:54
 ~ Son Güncelleme: 16 Ekim 2024 07:32
3 dk Okuma

WASHINGTON POST AÇIKLADI

Elon Musk'ın, seçimleri Trump'ın kazanması için kurduğu komite 87 milyon dolar harcadı

Dünyanın en zengin kişisi Elon Musk'ın seçimleri Donald Trump'ın kazanması için Silikon Vadisi milyarderleriyle oluşturduğu Eylem Komitesi'nin, geçtiğimiz hafta itibariyle 87 milyon dolar harcadığı belgelendi. Musk, Trump seçimleri kaybederse "işte o zaman 'ayvayı yiyeceğini'" söylemiş.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Elon Musk'ın, seçimleri Trump'ın kazanması için kurduğu komite 87 milyon dolar harcadı
Elon Musk, Butler'da halkı Donald Trump'a oy vermeye çağırıyor/News Nation videosundan kayıt

Trump'ın MAGA (Amerikayı Yeniden Büyük Yapalım) hareketine katılan milyarder Elon Musk, Donald Trump'a oy verilmesini sağlamak için Pensilvanya ve Wisconsin gibi "salıncak" eyaletlerde parayla bir seçmen ordusu tutmayı planlıyor.

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın sahibi ve CEO'su, temmuzdaki suikast girişiminin ardından Trump'a bağlılığını açıkça ilan etmiş ve birkaç hafta içinde sessi sedasız Trump yanlısı bir süper PAC (Siyasal Eylem Komitesi) oluşturnuştu.

Musk, martta sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te Cumhuriyetçi Parti'nin rengi olan kırmızıya göndermeyle aşağıdaki "Bu Kasım ya bir kırmızı bir dalga olacak ya da Amerika mahvolacak" gönderisini atmış ve MAGA saflarına tam olarak katılmadan çok önce partiye gizlice bağışlarda bulunarak Cumhuriyetçi eğilimlerini belli etmişti.

Ancak Amerika PAC (Siyasal Eylem Komitesi), dünyanın bu en zengin adamına ve onun, aralarında Palantir Technologies'in kurucu ortağı Joe Lonsdale, milyarder girişimci Douglas Leone, Winklevoss ikizleri, PayPal'ın kurucu ortağı Ken Howery'nin de bulunduğu, Silikon Vadisi zengini dostlarının "salıncak" eyaletlerde Trump'a oy verilmesini sağlamak üzere on milyonlarca dolar akıtmalarına  izin verdi.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, Federal Seçim Komisyonu belgelerine atıfta bulunarak, komitenin geçtiğimiz hafta itibariyle başkanlık yarışı için 87 milyon dolar harcadığını ve bunun üçte ikisinin saha operasyonlarına gittiğini bildirdi.

Bu çaba karmaşık sonuçlar üretti.

Post, son yıllarda çeşitli şirketlerinde aklına estiği şekilde binlerce kişiyi işten çıkaran Musk'ın, Temmuz'dan bu yana bir sürü satıcıyı işten çıkardığı saldırgan bir yaklaşımla Amerika PAC  operasyonlarına yakından müdahil olduğunu yazdı.

PAC, bu nedenle Temmuz'da Arizona ve Nevada'da her şeye baştan başlamak zorunda kaldı. Bir kaynak Post'a, çoğalan bölgesel sıcak hava dalgalarının yol açtığı düzensizlik ve işten ayrılmalar nedeniyle Musk'ın kampanya görevlilerini işe almak ve elde tutmakta zorluk çektiğini söyledi.

Gazeteye konuşanlar, "Gidip kapı kapı dolaşmaya vakit ayıracak kaç kişi tanıyorsunuz?" diye sordular. "Bu insanlar kim bilinmiyor? Sonra işe başlıyorlar. Başlangıçta kulağa hoş geliyor, ama yaz sıcağında dışarı çıkıp çalışmaya başlayınca bunun kendilerine göre olmadığını anlıyorsunuz."

Musk, kendisini alelacele hareket etmemesi konusunda uyaran PAC danışmanlarını dinlememişti ve denilenlere göre, "eğer ellerine pankartları alıp sokağa çıkarak kendilerini bekleyen tehlikeleri anlatırlarsa, insanların ikna olacaklarına" inanıyordu.

Kampanyanın son haftalarında Musk, PAC'nin büyük miktarlardaki sermayesini MAGA dünyasının en saldırgan seçmen toparlama operasyonlarının finansmanı için kullanmaya odaklanmıştı.

Washington Post, saatte 20 ila 40 dolar ödenecek anketörleri işe başlatma dalgası planlandığını ve özellikle seçim sonucunu belirleyecek olan "salıncak" eyaletlere odaklanıldığını bildirdi. Odaklanılan yerler arasında Wisconsin ve Pennsylvania da yer alıyor.

Musk, geçtiğimiz hafta eski Fox News sunucusu Tucker Carlson'a verdiği bir röportajda, "Eğer [Trump] kaybederse, ben o zaman 'ayvayı yerim.'" dedi.

(AEK)

Haber Yeri
New York
elon musk seçim kampanyası trump para
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