Elon Musk Gazze'ye Starlink uydularını gönderecek

Tesla ve SpaceX'in CEO’su Elon Musk, İsrail'in saldırıları nedeniyle internet ve telefon hatlarının kesildiği Gazze'de insani yardım kuruluşlarına Starlink uydu hizmeti sunabileceklerini açıkladı.

Musk, bölgeye internet sağlayan Starlink uydularının Gazze'de tanınmış Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlar için aktif hale getirileceğini söyledi.

Gazze'deki uydu terminallerinin Starlink ile iletişim kurmadığını belirten Musk "SpaceX, uluslararası alanda tanınan yardım kuruluşlarına iletişim bağlantısı desteğinde bulunacak" dedi.

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X platformunda Gazze'de 'internet ve telekominikasyonun kesildiğini ve acilen Starlink'e ihtiyaç duyulduğunu belirten bir doktorun paylaşımına Musk, "Gazze'de iletişim için kimin yetkili olduğu belli değil, ancak bu bölgede hiçbir terminalin bağlantı talebinde bulunmadığını biliyoruz" diye cevap verdi.

Musk ikinci paylaşımında ise, Gazze'de faaliyet gösteren tanınmış yardım kuruluşlarına bağlantı desteğinde bulunacaklarını söyledi.

Oxfam: İletişim tamamen kesildi

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Gazze'de karadan ve havadan saldırıların yoğunlaştığını ve iletişimin tamamen kesildiğini duyurdu.

"Derhal ateşkes" çağrısında bulunan Oxfam'dan yapılan açıklamada, "Karadan ve havadan saldırıların yoğunlaştığı Gazze'de iletişim tamamen kesildi. Oxfam bu durumdan, özellikle de Gazze ile iletişimin tamamen kesilmesinden derin endişe duymaktadır" denildi.

(RT)