Elon Musk, Donald Trump'la ittifakına son verdi

Elektrikli arabalar, uzay araçları, yapay zeka ve sosyal medya yatırımlarıyla ABD ve dünyanın en zengin insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'ye sevk ettiği vergi kesintileriyle silahlanma harcamalarının artırılmasını bir arada ele alan "Büyük, güzel yasa tasarısı"nı eleştirerek, yeniden başkan seçilmesine yardımcı olduğu Trump'la ittifakını bitirdi.

Yasa tasarısı, ABD hükümetinin daha fazla borçlanmasına olanak tanıyor ve Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk döneminde onaylanan vergi indirimlerinin yanı sıra seçim kampanyasında üzerinde durduğu yeni vergi indirimlerini de genişletiyor.

Sınır güvenliği, göçmenlerin sınır dışı edilmesi ve ulusal güvenlik için 350 milyar dolarlık dev tahsisatı kapsayan tasarı, mayıs sonunda Temsilciler Meclisinde kıl payı çoğunlukla kabul edilmişti.

Euronews'un haberine göre, Musk "iğrenç bir rezalet" diye nitelediği tasarı için "Oy verenler utansın," dedi. Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te yaptığı bir dizi paylaşımda, tasarının "zaten devasa büyüklükteki bütçe açığını 2,5 trilyon dolara çıkaracağını ve ABD yurttaşlarını ezen sürdürülmesi olanaksız borç altına sokacağını" söyledi.

ABD Kongresinin Bütçe Ofisi (CBO) mevcut haliyle tasarının sadece vergi politikalarının federal açığa yaklaşık 3,8 trilyon dolar ekleyeceğini öngörüyor.

Musk'ın infiali

Güney Afrika doğumlu milyarder kısa süre öncesine kadar Trump yönetiminde hükümet harcamalarını azaltmaktan ve federal istihdamı kısmaktan sorumlu Hükümet Verimliliği Bakanlığını (DOGE) gayri resmi yoldan denetliyordu.

Musk'ın siyasi tutumunun müşterileri öfkelendirmesi nedeniyle sahibi olduğu elektrikli araba şirketi Tesla'nın satışlarının rekor düşüşlere uğraması milyarderin yeniden işinin başına dönmesine yol açmıştı. Yasa tasarısına yönelik eleştirileri Trump'ın politikalarına yönelik şimdiye kadarki en güçlü karşı çıkışıydı. Daha önce de hem vergi tarifeleriyle oynanmasını eleştirmiş hem de tasarıyı "hayal kırıklığı" olarak nitelemişti.

Trump'ın "büyük, güzel yasa tasarısı" Musk'ın elektrikli Tesla arabaları ve uzay aracı SpaceX de dahil ürettiği elektrikli araçlar ve ilgili teknolojilere kamudan ayrılan tahsisatı da kesiyor.

Musk eleştirilerinin ardından Cumhuriyetçileri uyardı. X'te "Gelecek kasımda, Amerikan halkına ihanet eden tüm politikacıları kovacağız," diye yazdı.

Musk DOGE'dan ayrılırken, siyasi kampanyalara "çok daha az" ve şirketleri ve Tesla ve SpaceX'in CEO'luğu rolüne daha çok zaman ayıracağını açıklamıştı.

Musk'ın kaygılarını paylaşan Cumhuriyetçi milletvekillerinden Kentucky Senatörü Rand Paul X'e "Daha iyisini yapabiliriz ve yapmalıyız." derken Utah Senatörü Mike Lee de, "federal harcamalar aşırı yükseldi" dedi.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt ise Musk'ın eleştirilerini önemsemediklerini söyledi Leavitt, "Başkan, Elon Musk'ın bu tasarıda nerede durduğunu zaten biliyor" dedi ve Musk'ın paylaşımının "Başkan'ın görüşünü değiştirmediğini" söyledi.

Demokratlar ise Musk'ın, Trump'ın mayıs ayında "Ülkemiz tarihinde imzalanacak en önemli yasa tasarısı" olarak nitelendirdiği tasarıya yönelik eleştirilerini memnuniyetle karşıladı.

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Kongrede düzenlediği basın toplantısında Musk'ın paylaşımının poster boyutundaki bir çıktısının yanında durarak kendisiyle "Tam bir mutabakat içinde [olduklarını]" söyledi.

(AEK)