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Yayın Tarihi: 5 Haziran 2025 23:05
 ~ Son Güncelleme: 6 Haziran 2025 16:30
3 dk Okuma

MUSK-TRUMP HESAPLAŞMASI BÜYÜYOR

Elon Musk: "Donald Trump'ın adı Epstein -pedofili- dosyasında"

Elon Musk, Donald Trump'ın adının, pedofili suçlamasıyla konulduğu cezaevinde ölen iş insanı Epstein dosyasında geçtiğini yazdı. Musk, Trump'ın vergi indirimi yasasını kamu harcamalarını artırdığı gerekçesiyle "iğrenç" diye niteleyerek Trump'la ittifakını bitirmişti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Elon Musk: "Donald Trump'ın adı Epstein -pedofili- dosyasında"
Donald Trump ve Epstein, Trump'ın Mar-a-Lago malikanesindeki bir partide/ NBC

Geçtiğimiz günlerde Donald Trump Kabinesi'nin Hükümet Verimliliği Bakanlığı'ndaki (DOGE) gayri resmi "danışmanlık" görevinden istifa eden teknoloji milyarderi Elon Musk, Başkan Donald Trump'ın adının pedofili ile suçlanan Amerikalı finansçı ve iş insanı Jeffrey Epstein dosyasında yer aldığını iddia etti.

Elektrikli arabalar, uzay araçları, yapay zeka ve sosyal medya yatırımlarıyla ABD ve dünyanın en zengin insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongreye sevk ettiği vergi kesintileriyle silahlanma harcamalarının artırılmasını bir arada ele alan "Büyük, güzel yasa tasarısı"nı  eleştirerek, yeniden başkan seçilmesine yardımcı olduğu Trump'la ittifakını bitirmişti.

Elon Musk, Donald Trump'la ittifakına son verdi
VERGİ İNDİRİMİ YASASINA "İĞRENÇ" DEDİ
Elon Musk, Donald Trump'la ittifakına son verdi
5 Haziran 2025

Musk perşembe gecesi X'te yaptığı bir paylaşımda "Asıl büyük bombayı atmanın zamanı geldi. @realDonaldTrump['ın adı] Epstein dosyalarında. Kamuoyuna açıklanmamasının gerçek nedeni bu," dedi.

Musk, bu paylaşımıyla pek çok ünlü kişiye reşit olmayan kız çocuklarıyla seks ilişkisi sağladığı iddia edilen eski hükümlü cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile ilgili adalet bakanlığı kayıtlarına atıfta bulunuyordu.

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Elon Musk, ABD yönetiminin Epstein Dosyaları'nın tamamını yayınlamamasının nedeninin, Başkan Donald Trump'ın bunlarda anılması olduğunu iddia etti.

Musk haber yayıma hazırlanırken 61 milyonu aşkın görüntü almış olan paylaşımını "İyi günler, DJT!" ifadesiyle sonlandırdı.

Musk, X hesabında Donald Trump'ın Epstein dosyasındaki partilerden birinde çekilmiş bir videosunu da paylaştı.

Musk, Trump ile ilgili iddiası için kanıt sunmadı veya dosyaları nasıl gördüğünü söylemedi.

Elon Musk Trump'ı Epstein'le ilişkilendiren ilk kişi değil

Elon Musk, Donald Trump'ın adının Jeffrey Epstein dosyalarında geçtiğini ilk kez gündeme getiren kişi değil. Trump'ın adı, Epstein ile ilgili belgelerde daha önce de yer almıştı.

Donald Trump ve Jeffrey Epstein, 1990'lı ve 2000'li yıllarda sosyete çevrelerinde birlikte görülmüşlerdi. 2002'de Trump, Epstein için "harika bir adam" ve "güzel kadınları seviyor, hatta bazıları genç" yolunda sözler de etmişti. Ancak daha sonra, Epstein'a yönelik suçlamalar kamuoyuna yansıdığında, Trump onunla ilişkisini kesmiş ve Mar-a-Lago kulübüne gelmesini yasaklamıştı.

Epstein'ın özel uçağının uçuş kayıtlarında Trump'ın adı yedi kez geçiyor. Bu kayıtlar, Trump'ın Epstein ile ilişkisini belgelemekle birlikte, herhangi bir suçlamaya temel oluşturmuyor.

Trump'ın tepkisi

Tesla ve SpaceX başkanı, Trump'ın eski yakın danışmanıydı ve geçen hafta ayrılmasından önce yeni hükümetle birlikte kurulan Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nı (DOGE) gayri resmi olarak yönetiyordu.

Hükümeti küçültmekle görevlendirilen tartışmalı bir bakanlık olan DOGE'un göreve baişlamasının üerinden kısa zaman geçmiş olmasın karşın binlerce federal görevli işten çıkarıldı ve aralarında ABD'nin merkezi yardım kuruluşu USAID''in de bulunduğu birçok kurum kapatıldı.

Musk görevden ayrılışının ardından Trump'ın vergi indirimi ve harcama tasarısının "iğrenç bir rezillik" olduğu yolunda sert bir eleştiri yöneltti.

Trump ise perşembe akşamı Truth Social'da yayımlanan bir gönderide, Musk'tan yönetimden ayrılmasını istediğini, "zayıfladığını" ve onu "ÇILDIRMAKLA" suçladığını söyledi.

(AEK)

Haber Yeri
Washington D. C.
donald trump elon musk Jeffrey Epstein
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