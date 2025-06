Elon Musk: "Donald Trump'ın adı Epstein -pedofili- dosyasında"

Geçtiğimiz günlerde Donald Trump Kabinesi'nin Hükümet Verimliliği Bakanlığı'ndaki (DOGE) gayri resmi "danışmanlık" görevinden istifa eden teknoloji milyarderi Elon Musk, Başkan Donald Trump'ın adının pedofili ile suçlanan Amerikalı finansçı ve iş insanı Jeffrey Epstein dosyasında yer aldığını iddia etti.

Elektrikli arabalar, uzay araçları, yapay zeka ve sosyal medya yatırımlarıyla ABD ve dünyanın en zengin insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongreye sevk ettiği vergi kesintileriyle silahlanma harcamalarının artırılmasını bir arada ele alan "Büyük, güzel yasa tasarısı"nı eleştirerek, yeniden başkan seçilmesine yardımcı olduğu Trump'la ittifakını bitirmişti.

Musk perşembe gecesi X'te yaptığı bir paylaşımda "Asıl büyük bombayı atmanın zamanı geldi. @realDonaldTrump['ın adı] Epstein dosyalarında. Kamuoyuna açıklanmamasının gerçek nedeni bu," dedi.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.



Have a nice day, DJT!