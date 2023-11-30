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Yayın Tarihi: 30 Kasım 2023 11:49
 ~ Son Güncelleme: 30 Kasım 2023 12:53
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Elon Musk, antisemitik algılanan yorumu için X'e reklam vermeyi kesenlere küfür etti

New York Times’ın düzenlediği DealBook konferansında konuşan Musk, antisemitik algılanan yorumu sonrası X’e reklam vermeyi kesen şirketlere de küfür etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/30/elon-musk-antisemitik-algilanan-yorumu-icin-ozur-diledi.jpg
Fotoğraf: Haiyun Jiang / New York Times

Elon Musk Çarşamba akşamı New York Times’ın düzenlediği DealBook konferansında katıldı. Andrew Ross Sorkin'in moderatörlüğünde soruları cevapladı.

Ancak konferans kısa sürede Musk'ın antisemitizmle suçlanması ve sosyal medya şirketi X’in reklamveren boykotundan kurtulup kurtulamayacağı gibi konulara geldi.

Sorkin'in “Şirketler reklam vermeyi kesiyor” demesi üzerine arayan giren Musk “Reklam vermesinler” dedi.

Sorkin “Ne demek istiyorsunuz” deyince Musk “Umarım reklam vermeyi durdururlar. Reklam vermeyin. Birisi bana reklamla şantaj yapmaya kalkacaksa, parayla şantaj yapmaya kalkacaksa … gitsin. Açık mı? Umarım öyledir” diyerek sinkaflı cümleler kurdu.

Musk, ayrıca “Reklam boykotunun yapacağı şey, şirketi öldürmek olacak” diye de ekledi.

Üzgün olduğunu açıkladı

Elon musk ayrıca bir kullanıcının "Yahudiler, insanlardan kendilerine karşı kullanmayı bırakmalarını istedikleri nefreti tam da beyazlara karşı kullanıyor" paylaşımına "Gerçekleri söyledin" yorumunu yaptığı için özür diledi.

Antisemitik olduğu iddialarını reddeden Musk, Yahudi karşıtı gibi algılanan paylaşımı için üzgün olduğunu" açıkladı.

Aralarında Apple, Warner Bros, Disney, Paramount, NBCUniversal, Discovery ve Comcast gibi şirketlerin de bulunduğu birçok kuruluş, Musk’ın iki hafta önce yaptığı yoruma tepki olarak X'teki reklamlarını iptal etmişti.

New York Times'a göre Musk’ın yorumundan bugüne 100'den fazla marka X’e verdiği reklamlarını durdurdu ve şirket yılsonuna kadar 75 milyon dolar kaybetme riskiyle karşı karşıya.

(HA)

elon musk
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