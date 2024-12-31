Elon Musk: "AfD aşırı sağcı olamaz çünkü başkanının Sri Lanka'lı eşcinsel partneri var"

Yeni tekonolojiler milyarderi, dünyanın en zengin insanı ve Donald Trump'ın 6 Ocak'ta işbaşı yapacak hükümetinde yeni kurulan "Hükümet Verimliliği Bakanlığı"nın (DOGE) gayri resmi eş bakanı Elon Musk, hafta sonu Welt am Sonntag gazetesinde yayımlanan protofaşist parti Almanya İçin Alternatif'e (AfD) destek veren yazısıyla gazetenin kıdemli bir editörünün de istifasına neden oldu.

Musk: "AfD ülke için son ümit ışığı"

Turmp'ın gözdesi, "gayri resmi ABD yöneticisi" Musk, 20 Aralık'ta ortaya attığı "Almanya'yı yalnızca AfD kurtarabilir" yorumunu Welt am Sonntag'da da tekrarladı ve göçmen karşıtı, soykırım inkarcısı AfD'nin "kültürel ve ekonomik çöküşün eşiğindeki" "ülke için son umut ışığı" olduğunu yazdı.

Almanya'nın iç güvenlik kurumunca bir çok şubesi "aşırılıkçı" olarak tescil edilmesine karşın Musk, AfD'nin aşırı sağcı olarak sınıflandırılmasının "açıkça yanlış" olduğunu iddia etti. Çünkü, parti lideri Alice Weidel'in "Sri Lankalı bir eşcinsel bir partneri" olması, Musk'a göre AfD'nin "aşırı sağcı" olarak nitelenmesini çeliyordu.

Musk'ın 6 Ocak'ta görevi devralacak seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminde önemli bir görev üstlenmeye hazırlanırken Almanya iç politikasına ilişkin beyanları ülke demokrasisine "müdahale" suçlamalarını tetikledi.

Elon Musk'ın tuhaf siyasal statüsü ABD Başkanı seçilen Donald Trump, yeni hükümetini şekillendirirken Musk'ın empoze ettiği bir "Hükümet Verimliliği Bakanlığı" (DOGE) kurarak bu Güney Afrika kökenli multi milyarderi de bakanlığın başına getirdiğini ilan etmişti. Özetle teknik terimiyle Elon Musk bir ABD Bakanı. Ancak Trump'ın bulduğu formülle bu Tesla ve Space X CEO'su multi milyarder bir yandan bakanlık yaparken öte yandan hükümetin milyar dolarlık savunma ihalelelerine giren şirketlerindeki yönetici rolünü sürdürebilmesi için göreve dışarıdan atanacak ve bakanlığı başka bir iş insanı Vivek Ramaswamy ile birlikte eş bakan olarak yönetecek. Bu göreve resmi bir atamayla gelmediğinden Musk'ın bakanlığı, Senato onayı gerektirmiyor ve mevcut şirketlerindeki görevlerini sürdürmesine olanak tanıyor.

23 Şubat'ta sandık başına gidecek olan Almanya'da kamuoyu yoklamalarına göre, AfD'nin çoğunluğu Doğu Almanya'dan olmak üzere toplam oyun yüzde 19'unu alabileceği öngörülüyor.

"Konuk yazar" Musk'ın Welt am Sonntag'daki yazısı öfkeli tepkilere ve "görüş" sayfasının editörünün istifasına yol açtı.

Gazetenin yayın yönetmeni: "Dahiler de yanılabilir"

Eva Marie Kogel, Musk'ın sahibi olduğu X sosyal medya platformunda "Bugün Welt am Sonntag'da Elon Musk'ın bir yazısı çıktı. Dün yazı baskıya gönderilir gönderilmez istifamı verdim," diye yazdı .

Bu arada Yeşiller'in kampanya direktörü Andreas Audretsch de "Bu dünyanın Elon Musk'larının ve Çin devleti ya da Rusya'nın trol fabrikalarının Avrupa demokrasilerimizi baltalamasına izin vermemeliyiz." dedi.

Alman Gazeteciler Derneği (DJV) de, gazetenin yazı işleri kadrosunun izin verdiği AfD "seçim reklamlarına" karşı çıktı.

DJV lideri Mika Beuster. "Alman medyası, otokratların ve onların dostlarının sözcüsü gibi davranmaya zorlanmamalı," dedi

Welt'in yeni genel yayın yönetmeni Jan Philipp Burgard da sonunda Musk'ın görüş yazısına karşı çıkmak zorunda kaldı: "Dahiler de yanılabilir." dedi.

AfD'nin Almanya'nın "değerleri ve ekonomisi için bir tehlike" olduğunu savunan Burgard, AfD'nin Thüringen eyalet lideri Bjoern Hoecke'nin "yasaklanmış bir Nazi sloganını kullandığı için birden çok kez mahkum edildiğini" vurguladı.

Pazar gazetesi Welt am Sonntag ve ana yayını Die Welt, Almanya'nın en etkili basın grubu olan Axel Springer grubu tarafından yayımlanıyor.

Axel Springer'in yayın portföyünde ülkenin en çok okunan gazetesi olan tabloid BILD de yer alıyor.

(AEK)