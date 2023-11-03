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DÜNYA
Yayın Tarihi: 3 Kasım 2023 12:22
 ~ Son Güncelleme: 3 Kasım 2023 14:30
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ELN, Liverpoollu Luiz Diaz'ın babasını serbest bırakacağını açıkladı

Liverpoollu futbolcu Luiz Diaz'ın babası Luis Manuel Diaz'ın bulunması için 28 Ekim'den beri arama yapılıyordu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/03/eln-liverpoollu-futbolcu-luiz-diaz-in-babasin-birakacagini-acikladi.jpg

Kolombiya'nın La Guajira bölgesinde silahlı kişilerce kaçırılan Liverpoollu futbolcu Luis Diaz'ın babasının Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) adlı gerilla örgütünün kaçırdığı açıklandı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un Kolombiyalı yıldızı Luis Diaz'ın babası Luis Manuel Diaz ve annesi Cilenis Marulanda, 28 Ekim'de arabalarıyla Barrancas kentinde bir benzincide yakıt almak için durduklarında silah zoruyla kaçırılmış ancak Marulanda kısa süre içerisinde serbest bırakılmıştı.

Baş müzakereci Patino: Kaçırma taahhütlere uymuyor

El Pais'te yer alan habere göre Kolombiya hükümeti, kaçırma olayının başlangıçta bir suç örgütünün işi olabileceğini belirtse de ELN ile ateşkes görüşmeleri yürüten hükümet heyeti, "sorumlunun ELN’ye bağlı bir birim olduğunu resmi kanallardan öğrendiklerini” açıkladı.

Diaz'ın derhal serbest bırakılması çağrısında bulunan hükümetin baş müzakerecisi Otty Patino yaptığı açıklamada, "ELN’ye rehin almanın kriminal bir faaliyet olduğunu, uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve mevcut müzakereler kapsamında insan kaçırmaya son verme taahhütlerinin bulunduğunu hatırlatırız” dedi.

ELN: En kısa sürede serbest bırakacağız

Diaz'ın babasını kendilerine bağlı bir birimin kaçırdığını doğrulayan ELN'nin barış müzakereleri yürüten temsilcilerinden Juan Carlos Cuellar da Diaz'ı en kısa sürede bırakacaklarını söyledi.

Kolombiyalı yüzlerce polis ve asker bölgede arama faaliyetlerine devam ederken, Diaz'ın serbest bırakılması için çeşitli eylemler yaptı.

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