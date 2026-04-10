Elit İşcan’ın kısa filmi ‘Uyuyamadım, Eve Gidiyorum’, Riga’da yarışıyor

“Beş Vakit” (2006), “Hayat Var” (2009), Oscar adayı “Mustang” (2015), “Sibel” (2018) ve “Buradayım, İyiyim” (2025) gibi ödüllü filmlerdeki performanslarıyla tanınan oyuncu Elit İşcan’ın yazıp yönettiği “Uyuyamadım, Eve Gidiyorum” (I Couldn’t Sleep, I’m Going Home), uluslararası yolculuğuna Baltık ülkelerinin en büyük kısa film etkinliği sayılan Riga Uluslararası Kısa Film Festivali 2ANNAS ile başlıyor.

Yapımcılığını İşcan ile Benjamin Kobusch’un üstlendiği ve Hamburg Schleswig-Holstein Film Fonu tarafından desteklenen film, Letonya’nın başkenti Riga’da düzenlenen ve 10-16 Nisan 2026 tarihleri arasında 30. kez gerçekleşecek festivalin Uluslararası Kısa Film Yarışması bölümünde jüri karşısına çıkacak.

Sabahın ilk ışıklarında bir çift

İşcan’ın yönetmenlik kariyerini başlatan film, sabahın erken saatlerinde bir erkek ve bir kadının paylaştığı sessiz ve kırılgan bir ana odaklanıyor.

Seda Kaçak ve Benjamin Kobusch’un oynadığı filmin görüntü yönetmenliğini Rafael Kuhn, kurgusunu İşcan üstlendi.

Riga Uluslararası Kısa Film Festivali 2ANNAS, Baltık Devletleri'nin en köklü ve prestijli sinema platformlarından biri sayılıyor ve Avrupa Film Ödülleri (EFA) için aday belirleyen 30 festival arasında yer alıyor.

Künye Uyuyamadım, Eve Gidiyorum

I Couldn’t Sleep, I’m Going Home 2026, Almanya-Türkiye, 11’

Türkçe, Almanca; İngilizce altyazılı

Renkli, DCP 2K, 5.1 Sound Yazan & Yöneten: Elit İşcan

Yapımcı: Elit İşcan, Benjamin Kobusch

Oyuncular: Seda Kaçak, Benjamin Kobusch

Görüntü Yönetmeni: Rafael Kuhn

Kurgu: Elit İşcan

Set Tasarımı & Kostüm: Merve Kaplan

Ses Kayıt: Santiago Gómez García

(TY)