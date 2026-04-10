KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 10.04.2026 15:22 10 Nisan 2026 15:22
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.04.2026 15:22 10 Nisan 2026 15:22
Okuma Okuma:  1 dakika

Elit İşcan’ın kısa filmi ‘Uyuyamadım, Eve Gidiyorum’, Riga’da yarışıyor

Film, sabahın erken saatlerinde bir erkek ve bir kadının paylaştığı sessiz bir ana odaklanıyor.

BİA Haber Merkezi

Görsel: Filmden bir kare.

“Beş Vakit” (2006), “Hayat Var” (2009), Oscar adayı “Mustang” (2015), “Sibel” (2018) ve “Buradayım, İyiyim” (2025) gibi ödüllü filmlerdeki performanslarıyla tanınan oyuncu Elit İşcan’ın yazıp yönettiği “Uyuyamadım, Eve Gidiyorum” (I Couldn’t Sleep, I’m Going Home), uluslararası yolculuğuna Baltık ülkelerinin en büyük kısa film etkinliği sayılan Riga Uluslararası Kısa Film Festivali 2ANNAS ile başlıyor.

Yapımcılığını İşcan ile Benjamin Kobusch’un üstlendiği ve Hamburg Schleswig-Holstein Film Fonu tarafından desteklenen film, Letonya’nın başkenti Riga’da düzenlenen ve 10-16 Nisan 2026 tarihleri arasında 30. kez gerçekleşecek festivalin Uluslararası Kısa Film Yarışması bölümünde jüri karşısına çıkacak.

Sabahın ilk ışıklarında bir çift

İşcan’ın yönetmenlik kariyerini başlatan film, sabahın erken saatlerinde bir erkek ve bir kadının paylaştığı sessiz ve kırılgan bir ana odaklanıyor.

Seda Kaçak ve Benjamin Kobusch’un oynadığı filmin görüntü yönetmenliğini Rafael Kuhn, kurgusunu İşcan üstlendi.

Riga Uluslararası Kısa Film Festivali 2ANNAS, Baltık Devletleri'nin en köklü ve prestijli sinema platformlarından biri sayılıyor ve Avrupa Film Ödülleri (EFA) için aday belirleyen 30 festival arasında yer alıyor.

Künye

Uyuyamadım, Eve Gidiyorum
I Couldn’t Sleep, I’m Going Home

2026, Almanya-Türkiye, 11’
Türkçe, Almanca; İngilizce altyazılı
Renkli, DCP 2K, 5.1 Sound

Yazan & Yöneten: Elit İşcan
Yapımcı: Elit İşcan, Benjamin Kobusch
Oyuncular: Seda Kaçak, Benjamin Kobusch
Görüntü Yönetmeni: Rafael Kuhn
Kurgu: Elit İşcan
Set Tasarımı & Kostüm: Merve Kaplan
Ses Kayıt: Santiago Gómez García

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
elit işcan Uyuyamadım, Eve Gidiyorum Riga Uluslararası Kısa Film Festivali 2ANNAS kısa filmler Benjamin Kobusch Seda Kaçak
