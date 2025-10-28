Elif Vural Yaş, yine tahliye edilmedi: "Geri adım atmadığı için infazı erteleniyor"

Mücadele Birliği Platformu, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde 31 yıldır tutsak olan Elif Vural Yaş’ın 3’üncü kez tahliyesinin ertelenmesine dair Beyoğlu’nda bulunan İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde açıklama yaptı.

Hasta mahpus infaz süresini tamamlamasına rağmen serbest bırakılmadı

Açıklamaya, İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin, İHD İstanbul Şubesi Başkanı Jiyan Tosun, Emekçi Kadınlar ile çok sayıda hak savunucusu katıldı. "Zindanlar yıkılsın tutsaklara özgürlük" pankartının açıldığı açıklamanın basın metnini Elif Vural Yaş’ın görüşçüsü Fatma Yıldırım okudu.

"Geri adım atmadığı için infazı erteleniyor"

Açıklama öncesi konuşan Emekçi Kadınlar üyesi Delal Erol, şunları söyledi:

"Bizler yaşamın bütün alanında ezilen kadınlar için mücadele ediyoruz. Elif cezaevinde devrimci tutsaklardan biri. Bütün bu baskılara rağmen 30 yıldır cezaevinde kalan bir kadın geri adım atmadığı için infazı erteleniyor. Biz Elif gibi bütün kadın tutsakların özgürlüğü için her alanda mücadele edeceğiz. Cezaevinde kadınlar üretmeye ve dışarda bizimle mücadele etmeye devam ediyorlar. Bizlerde kadınlar meydanlarda onlar için mücadele edeceğiz."

"Yaptığımız itirazlar kabul edilmiyor"

Ardından konuşa Elif Vural Yaş’ın avukatı Seher Dursun da tutsakların cezaevinde birçok hak ihlaliyle karşı karşıya kaldığını vurguladı:

"Yaşanan bu uygulamalara karşı bizim yaptığımız bütün itirazlar kabul görülmüyor. Genel olarak yapılan başvurular Anayasa Mahkemesinden olumsuz geri dönüş alıyoruz. Taleplerimiz her zaman reddediyor. Hukuki anlamda her şeyi yapıyoruz. Biz hukukçular olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

"Tahliyesi üçüncü kez ertelendi"

Cezaevlerinde devrimci tutsaklara yönelik baskı ve hak ihlallerinin artarak devam ettiğini kaydeden Fatma Yıldırım, Bakırköy Cezaevi’nde kadın tutsakların infazlarının sık sık yakıldığını söyledi.

"Cezası bitmesine rağmen tahliye edilmiyor"

Fatma Yıldırım, İdari ve Gözlem Kurulları’nın "keyfi" nedenlerle tutsakların tahliyelerini ertelediğini belirterek şunları söyledi:

"Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve geçtiğimiz sene Kasım ayında tahliye edilmesi gereken tutsak Elif Yaş, ceza süresi bitmesine rağmen tahliye edilmiyor. Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü İdare ve Gözlemi Kurulu tahliye tarihinden bir hafta önce toplanarak çeşitli gerekçeler gösterip Elif Vural Yaş’ın infazını 6 ay ertelemişti. Tüm rahatsızlıklarına rağmen 6 aylık sürecin sonunda, Mayıs 2025'te tekrar toplanan İdare Gözlem Kurulu, Elif Yay'ın infazım ikinci defa altı aylığına erteledi. 31 yılını dolduran ağır kalp hastası devrimci Elif Yaş'ın tahliyesi yeniden ertelendi."

Duyarlılık çağrısı

Ağır kalp hastası olan Elif Yaş'ın sadece psikoloğun beyanıyla cezaevinde tutulmaya devam edilmesinin kabul edilmez olduğunu aktaran Fatma Yıldırım, son olarak şu çağrıyı yaptı.

"Elif’e yönelik bu tutum devrimci tutsaklara yönelik baskıların ve yaşam hakkına yönelik saldırılarla süreceğine işaret ediyor. Artık devlet cezaevleri aracılığıyla Nazi yasalarını bile aratmayacak uygulamalarla her gün yeni bir skandala imza atıyor. Ölene kadar tutsaklık ilkesini benimseyen devlet her kurumuyla, devrimcilerin sadece özgürlüklerini değil, yaşam hakkını da engelliyor. Bizler, Elif Yaş'ın yol arkadaşları, dostları, avukatları, görüşçüleri olarak tüm duyarlı kamuoyunu hem Elif'i hem infaz erteleme hem de infaz yakma saldırılarına maruz bırakılan tüm devrimci yurtsever tutsaklara sahip çıkmaya çağıyoruz. Tek bir tutsak bile özgür olmadan hiç birimizin özgür olamayacağını biliyoruz. Hepinizi tüm politik tutsakların özgürlük mücadelesine omuz vermeye davet ediyoruz."

(AB)