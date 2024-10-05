Elif ve Veli Tekin’in bıraktığı yerden soruyoruz: Düzgün Tekin’in akıbeti ne oldu?

“Elif Tekin’in bıraktığı yerden Düzgün’ü aramaya devam ediyorum. Biz Elif Anne ve Veli Amca ile birlikte onu sadece adliye koridorlarında sokaklarda karakollarda aramadık. Elif Teyze’nin deyimi ile söylersek kurda sorduk, kuşa sorduk, Düzgün Tekin’in akıbeti ne oldu. Elif Tekin’in bıraktığı yerden Düzgün’ün akıbetini sormaya devam edeceğim.”

İnsan hakları savunucusu ve gözaltında kaybedildikten sonra cansız bedeni bulunan Hasan Ocak’ın ağabeyi Ali Ocak bugün Galatasaray Meydanı’ndan böyle seslendi.

CUMARTESİ ANNELERİ / İNSANLARI İtiraflara Rağmen Düzgün Tekin 22 Yıldır Kayıp

Cumartesi Anneleri/İnsanları, “Kayıplar bulunsun, failler yargılansın” talebiyle yaptıkları eylemlerinin 1019. hafta buluşmasını bugün Galatasaray Meydanı'nda yaptı. Eyleme, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da destek verdi.

Kayıp yakınları, bu haftaki eylemde, 1995’den bu yana akıbeti açıklanmayan Düzgün Tekin’e dikkat çekti.

"Hakkımızda beraat kararı verildi"

Cumartesi Anneleri/İnsanları adına basına açıklamayı okuyan İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Başkanı avukat Gülseren Yoleri, polis barikatları önünde eylem yaptıklarını hatırlattı.

"Oysa dün, 950.haftamızda Galatasaray Meydanı’nda basın açıklaması yapmak istediğimiz için hakkımızda açılan davanın 3.duruşmasında, “Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması” nedeniyle beraat kararı verildi. Bir kez daha Galatasaray’daki barışçıl buluşmalarımızın suç teşkil etmediği yargı mercileri tarafından teyid edilmiş oldu" dedi.

"Yasak kararı hukuka aykırı"

Ayrıca, İstanbul 14.İdare Mahkemesi, Beyoğlu Kaymakamlığı’nın Galatasaray’daki 948 ve 949. buluşmalarımızı yasaklayan kararını hukuka aykırı bularak oy birliğiyle iptal ettiği bilgisini paylaşan Yoleri, Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı’na bir kez daha seslendi: “Hukuka uyun, keyfi yasaklama ve sınırlamalarınıza son verin.”

"Yeri kroki ile anlatıldı, devlet açıklama yapmadı" Yoleri, daha sonra şu açıklamayı yaptı: 1019.haftamızda, 29 yıl önce gözaltında kaybedilen Düzgün Tekin’i unutmadık diyerek buluştuk. 21 yaşındaki Düzgün Tekin, tekstil işçisiydi. Sendikal mücadelenin içerisinde yer alan Düzgün, DİSK Tekstil –İş Sendikası 2 No’lu Şube delegesiydi. Ailesine bir haftadır polis tarafından takip edildiğini söyleyerek, kendisini takip eden araçlardan birinin plakasının 34 F 6676 olduğunu kağıda yazarak eve bıraktı. Evdekiler de içinde sivil giyimli şahısların bulunduğu bir otomobilin günlerdir evlerinin önünde beklediğini görmüştü. Düzgün Tekin, 21 Ekim 1995 tarihinde, İstanbul Güneşli Evren Mahallesindeki ağabeyinin evinden Bayrampaşa’daki işyerine gitmek üzere ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. O günden sonra evin önünde bekleyen otomobil de bir daha gelmedi. Düzgün Tekin'in Ailesi, avukatlarıyla birlikte tüm resmi kurumlara başvurdu. Halkın Hukuk Bürosu ve İnsan Hakları Derneği yasal girişimlerde bulundu, Af Örgütü de bir kampanya düzenledi. Ancak, Düzgün Tekin'i günlerce takip eden güvenlik birimleri onun nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Elif ve Veli Tekin oğullarını aramak için Dersim’deki köylerinden ellerinde Düzgün’ün fotoğrafıyla Galatasaray’a geldiler. Elif Tekin buradan ilk kez “Oğlum Düzgün neredesin? Seni bulmak için Cumartesi Anneleri’ne katıldım. Cevapsızım, yönsüzüm!” diye seslendi. Olaydan 18 ay kadar sonra, JİTEM’le bağlantılı itirafçı Kasım Açık, Düzgün Tekin’in JİTEM birimi tarafından sorgulanarak öldürüldüğünü ve bedeninin Edirne yakınlarındaki bir askeri alanda bulunan Çadırkent çöplüğüne gömüldüğünü açıkladı. Düzgün’ün eşkâl bilgilerini ve üzerindeki giysilerini tarif eden Kasım Açık, olay yeri ile ilgili de bir kroki çizdi. Bu gelişme üzerine, 27 Mayıs 1997 tarihinde, arama faaliyetinde bulunmak için Düzgün’ün ailesi, arkadaşları ve insan hakları savunucuları Çadırkent’e gitti. Ailenin ve avukatların tüm ısrarlı taleplerini dikkate almayan yetkililer göstermelik bir arama çalışması yaptı ve sonuç alınamadı. Kasım Açık’ın itirafları kendi el yazısı ve imzası ile savcılığa verilse de, etkin bir soruşturma yürütülmedi. Bugüne kadar yetkili makamlardan Düzgün Tekin’in akıbetine yönelik hiçbir açıklama yapılmadı ve dosya cezasızlık zincirinin bir halkasına dönüştürüldü. Kaç yıl geçerse geçsin; Düzgün Tekin için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz.

Kayıp yakınları açıklama sonrasında, Galatararay Meydanı'na karanfil bıraktı.

(EMK)