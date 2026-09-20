Elif Eralp Berlin’de bir ilki gerçekleştirebilir

Berlin’de bugün (20 Eylül) yapılan eyalet meclisi seçimlerinde Sol Parti (Die Linke) sandıktan birinci çıktı.

ARD ve ZDF’nin seçim gecesi yayımladığı projeksiyonlarda Sol Parti yaklaşık yüzde 25 oyla ilk sırada yer alırken, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ikinci oldu. Sol Parti, 2023 seçimlerinde aldığı yüzde 12,2’lik oy oranını böylece iki kattan fazla artırdı.

18 Uhr in Kreuzberg: Die Berliner #Linke feiert Elif #Eralp.



Rieseneuphorie über den Wahlsieg in der Hauptstadt. #Berlinwählt pic.twitter.com/Onlp35w9MZ — Kevin Čulina (@kevin_culina) September 20, 2026

Partinin başbakan adayı 45 yaşındaki avukat Elif Eralp, sonuçların ardından yaptığı konuşmada, “Bugünden itibaren Berlin’i birlikte değiştireceğiz” dedi.

Ancak Sol Parti’nin seçimden birinci çıkması Eralp’in doğrudan başbakan olduğu anlamına gelmiyor. Berlin’de yeni hükümetin kurulması için eyalet meclisinde çoğunluğu sağlayacak bir koalisyon oluşturulması gerekiyor. Berlin hem şehir hem de eyalet statüsünde olduğu için hükümetin başına seçilecek kişi aynı zamanda kentin belediye başkanlığı görevini de yürütüyor.

Eralp’in bu göreve seçilmesi halinde Berlin’in Türkiye kökenli ilk hükümet başkanı olacak.

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Almanya’ya iltica eden bir ailenin çocuğu

Elif Eralp, 1981’de Münih’te doğdu.

Sosyalist ve sendikacı olan anne ve babası, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından Türkiye’den ayrılarak Almanya’ya iltica etti. Meslek öğretmeni olan annesi Almanya’ya geldiklerinde sekiz aylık hamileydi.

Aile, iltica başvurularının sonuçlanmasını beklediği dönemde tek odalı bir yerde yaşadı. Daha sonra babasının doktor olarak çalıştığı Dortmund’a, Eralp sekiz yaşındayken de Hamburg’a taşındılar.

Eralp, ailesinin Almanya’da da siyasi faaliyetlerini sürdürdüğünü ve çocukluğunda ailesiyle birlikte birçok gösteriye katıldığını anlatıyor.

Ailesinin Almanya’da karşılaştığı eşitsizliklerin hukuk okumaya yönelmesinde etkili olduğunu söyleyen Eralp, 12 yaşında insan hakları avukatı olmaya karar verdi. Hukuk eğitimini Hamburg’da tamamladı.

2010’da Berlin’e taşınan Eralp, evli ve iki çocuk annesi. Türkçe ve Almancanın yanı sıra İngilizce ve İspanyolca biliyor.

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Siyasete “çevre kulübü” ile başladı

Eralp, siyasi faaliyetlerinin çocukluk yıllarında başladığını söylüyor.

Henüz 10 yaşındayken arkadaşlarıyla birlikte yaşadıkları apartmanın garajında bir “çevre kulübü” kurdu. Daha sonraki yıllarda nükleer enerji karşıtı hareketlere katıldı; ırkçılığa ve kentsel dönüşüme karşı çalışmalar yürüttü.

Sol Parti ile profesyonel ilişkisi ise 2010’da başladı.

2010-2021 arasında Federal Meclis’teki Sol Parti grubunda hukuk politikaları danışmanı olarak çalışan Eralp, 2017’de partiye üye oldu.

2021’de Berlin Eyalet Meclisi’ne seçildi. 2024’te Sol Parti Meclis Grubu Başkan Yardımcılığına, 2025’te de partinin Berlin örgütünün başkan yardımcılığına getirildi.

Sol Parti, Eralp’i 2026 Berlin eyalet seçimlerinde başbakan adayı gösterdi.

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Kampanyanın merkezinde konut krizi vardı

Eralp’in seçim kampanyasının temel başlığı Berlin’de giderek büyüyen barınma ve kira sorunu oldu.

Sol Parti, kira artışlarını sınırlandıracak bir “kira tavanı” uygulanmasını, uygun fiyatlı konutların sayısının artırılmasını ve yüksek kiralarla mücadele edecek özel bir birim kurulmasını savunuyor.

Partinin programındaki en kapsamlı önerilerden biri de büyük emlak şirketlerinin elindeki konutların kamusallaştırılması.

Eralp, bu politikaların kısa sürede hayata geçirilemeyeceğini ancak yeni yönetimin ilk gününden itibaren bu yönde çalışmaya başlaması gerektiğini söylüyor.

Konut politikalarını kampanyasının merkezine yerleştirmesi nedeniyle Eralp, seçim sürecinde New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile de karşılaştırıldı.

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“Göçmenlerin bakış açıları da temsil edilmeli”

Uzun yıllardır göç ve ayrımcılıkla mücadele alanında da çalışan Eralp’in kampanyasının bir diğer başlığı göçmenlerin siyasi karar alma süreçlerine katılımı oldu.

Berlin nüfusunun yüzde 40’tan fazlasının göç geçmişi bulunduğuna işaret eden Eralp, kentteki toplumsal çeşitliliğin siyasete ve karar mekanizmalarına daha fazla yansıması gerektiğini savunuyor.

Eralp, özellikle Almanya’ya “misafir işçi” olarak gelen kuşağın ülkenin ve Berlin’in gelişimine katkısının yeterince tanınmadığını belirtiyor.

Sol Parti’nin seçimden birinci çıkmasının ardından gözler şimdi Berlin’de kurulacak koalisyona ve eyalet meclisinin seçeceği yeni hükümet başkanına çevrildi.

(NÖ)