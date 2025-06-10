Elif Atayman’a işkence iddiası: 5 gündür yerde yatıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında 19 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan ve Kurban Bayramı’nın hemen öncesinde ailesinden ve avukatlarından habersiz Silivri'den Afyon’a gönderilen Medya A.Ş. eski Genel Müdürü Dr. İpek Elif Atayman, maruz kaldığı muameleyi paylaştı.

Fiziki ve psikolojik şiddete uğradığını belirten Atayman, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a çağrıda bulundu.

Atayman, 72 gün boyunca hücrede tutulduğunu, Afyon’a yedi buçuk saatte bir metrekarelik kabin içinde kelepçeli bir halde sevk edildiğini, 5 Haziran’dan bu yana da cezaevinde yatak verilmediğini kaydetti.

Bileklerinde ekimoz (morarma) oluştuğunu belirten Atayman, eşyalarının da çöp torbasında bekletildiğini ifade etti. “Bu bir yargılama değil, şiddet ve açık bir cezalandırmadır” dedi.

Atayman’ın açıklaması şöyle:

"Herhangi bir suçum olmadığı için adaletin tecelli edeceği inancıyla serbest kalmayı sükûnetle beklerken, Afyon’a sevk ile en somut halini alan fiziki ve psikolojik şiddet, yaşanan süreci paylaşmayı gerekli kıldı.

72 gün hücrede, ardından 5 gün koğuşta tutuldum. Sonra bir parça ekmekle, 7,5 saat bileklerim kelepçeli halde, bir metrekarelik zırhlı bir kabinin içinde Afyon'a sevk edildim...

Bileklerim kelepçeden mor. Burada yerde yatıyorum. Eşyam çöp torbasında. Haftada sadece bir kez, 10 dakikalık görüşme hakkım var. Bu bir yargılama değil, şiddet ve açık bir cezalandırmadır. MASAK kaydım yok, HTS kaydım yok, şüpheli mal varlığım yok 20 aylık genel müdürlük dönemine dair tüm belgeler yargıda; tek bir yasadışı, mevzuat dışı hizmetim yok. Aksi yönde bir soru da sorulmadı. Benden istenen nedir, hangi gerekçeyle bu muameleye maruz kaldığım! Anlamıyorum.

Görev yaptığım süre içinde makam aracını mütevazı bir araç ile değişerek kurum menfaatini gözettim. Genel müdürlük kartvizitimi dahi çalıştığım kuruma masraf olmasın diye kırtasiyede bastırdım. Bu mu suçum? Afyon’a ulaşım en hızlı 6 saat sürüyor, en yakın havalimanı 60 kilometre uzaklıkta. Ailem yaşlı insanlar…

Güvenlik ve sağlık haklarım ihlal ediliyor, ziyaret ve savunma hakkım fiilen engelleniyor; kişilik haklarım ve masumiyet karinesi çiğneniyor. Bu sevk ile yalnızlaştırılarak sosyal bağlarımdan koparılıyorum. Bulunduğum koşulları hak edecek hiçbir davranışım olmadı. Bugüne dek devlete ve millete zarar verecek tek bir eylemim olmadı.

Sayın Adalet Bakanı, `Tutuklular devletimize emanettir' diyordunuz; böyle mi sahip çıkılıyor? Bu fiziki ve psikolojik şiddete, bu işkenceye son verin. Tüm bu gerçeklere rağmen 'kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller' var deniyorsa, tutuksuz yargılayın!"

Kurban Bayramı öncesi sevk işkencesi

İBB'ye yönelik operasyonlarda tutuklanarak Marmara (Silivri) Cezaevine konulan tutuklu siyasiler ve belediye çalışanları Kurban Bayramının hemen öncesinde İstanbul dışındaki hapishanelere sevk edildi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sevk edilenlerin sayısının 14 olduğunu söyledi. Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İzmir’e sevk edilmesine tepki göstererek “Ailemden, sevdiklerimden koparılmak; en temel insani haklarımdan birinin daha elimden alınmasıdır” dedi. Çalık, kemik iliği kanseri atlatmıştı. Ancak nüksetme ihtimaline karşı düzenli olarak İstanbul’da kontrolleri yapılıyordu.

İBB operasyonlarında tutuklanan isimlerin avukatları tarafından kurulan “İBB savunma avukatları” da sevklere şu ifadelerle tepki gösterdi.

“Aynı soruşturmadan tutuklu ve ikametgahları İstanbul olan müvekkillerimizin, tutukluluklarının üzerinden yalnızca 2 ay geçtikten sonra İzmir, Eskişehir, Balıkesir, Bolu, Tekirdağ gibi uzak illere herhangi bir hukuki ve makul gerekçe gösterilmeksizin nakledilmeleri kabul edilemezdir. Bu uygulama CMK, Anayasa ve AİHS ile güvence altına alınan adil yargılanma ve savunma hakkına açık bir müdahaledir. Avukat-müvekkil görüşlerini düzenli ve etkili şekilde yapmayı fiilen imkânsızlaştırmaktadır. Ailelerle temasın engellenmesi suretiyle sosyal izolasyon yaratmakta, bu yönüyle insan hakları ihlaline dönüşmektedir.”

Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu da bayramda, başka cezaevlerine sevk edilen kadın siyasi mahpuslar için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a açık bir mektup yazdı.

Kadınların, İstanbul dışındaki cezaevlerine sevk edilmeleri nedeniyle çocuklarından ve yakınlarından koparıldığını söyledi.

Bu durumun yalnızca kadın tutukluları değil, aile bireylerini ve özellikle çocukları derinden etkilediğini ifade etti. Çağrısının siyaset üstü, vicdani bir çağrı olduğunu belirtti.

Dilek İmamoğlu, cezaevindeki kadın siyasi mahpuslar için Emine Erdoğan’a mektup yazdı

İstanbul'dan başka şehirlere gönderilen tutuklu isimler şöyle:

İBB Emlak Daire Başkanı Kağan Sürmegöz (Bolu F Tipi)

Medya A.Ş. Finans ve Bütçe Koordinatörü Burak Arslan (Bolu Gerede L Tipi Cezaevi)

Medya AŞ - Organizasyon Sorumlusu Barış Kılıç (Eskişehir)

Kültür AŞ - Reklam Şefi Metin Bal İzmir 1 No'lu F Tipi (Buca)

İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin İzmir 1 No'lu F Tipi (Buca)

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık İzmir 2 No'lu F Tipi (Buca)

İBB Başkan Danışmanı Yakup Öner İzmir 2 No'lu F Tipi (Buca)

İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu Karatepe Cezaevi (Çorlu)

İstaç YK Başkanı Ziya Gökmen Togay (Kocaeli 1 No'lu F Tipi)

İsttelkom Genel Müdürü Melih Geçek (Kocaeli 2 No'lu F Tipi)

İBB Emlak Yönetim Başkan vekili Fatih Özçelik (Tekirdağ 1 No'lu F Tipi)

Kültür AŞ Hakediş Şefi Gökhan Köseoğlu (Tekirdağ 2 No'lu F Tipi)

Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven (Bilinmiyor)

Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker (Bilinmiyor)

(HA)