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Yayın Tarihi: 9 Mayıs 2024 16:30
 ~ Son Güncelleme: 9 Mayıs 2024 17:52
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Elif Akgül ve Haluk Kalafat'ın TCK 301 davasında karar Temmuz'da

Duruşmada, mevkute beyannamesi vermeyen internet haber sitelerinin gazete olup olmadığı tartışıldı.

Hikmet Adal
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Hikmet Adal

Hikmet Adal
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Görseli Büyüt
Elif Akgül ve Haluk Kalafat'ın TCK 301 davasında karar Temmuz'da

Gazeteciler Haluk Kalafat ile Elif Akgül’ün bianet’te 2015, 2018 ve 2019’da yayımlanan altı haberden dolayı “Türk milletini alenen aşağılama (TCK 301/1)” suçlamasıyla yargılandıkları davada karar Temmuz’a kaldı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde dördüncüsü görülen duruşmaya gazeteciler, avukatları Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nden (MLSA) Veysel Ok ve Muhammet Ünsal ile birlikte katıldı.

Duruşmayı Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi ve bianet Medya Özgürlüğü Raportörü Erol Önderoğlu izledi.

Gazetecilerin beraat taleplerinin ardından Veysel Ok söz aldı ve mahkemeye bianet'in künyesini sundu. Ok, mahkemenin bianet’in gazete olup olmadığının belirlenmesi için savcılıktan istediği mevkute beyannamesi üzerine konuştu.

bianet’in bir haber sitesi olduğundan bahseden Ok, “Mevkute beyannamesi verilmemesi bianet'in haber sitesi olduğu gerçeğini değiştirmez. Kaldı ki savcılığın bianet’in bir haber sitesi, gazete olup olmadığı yönünde karar verme olasılığı yok” diye konuştu.

Gazetecilerin çalıştığı kurumlarda haber sitesi olduğu bilinciyle çalıştığından bahseden Ok “Mevkute beyannamesi patronun eksikliğidir. Gazeteciye bu sorumluluk yüklenemez” ifadelerini kullandı.

Hakim bunun üzerine araya girdi ve "İnternet haber sitelerinin hepsi gazete değil. Bir internet sitesinin mevkute beyanname zorunluluğu yok ama resmi olarak gazete tanımı yapmak için gerekli" dedi.

Ok ise "bianet'in künyesi var. Mevkute beyannamesi sadece gazeteyle savcının iletişimi kolaylaştıran bir şey" diye konuştu.

Ardından da "Gazeteci işe girdiğinde patronları beyanname vermiş midir, vermemiş midir sorma, bilme imkanı yok” diye ekledi.

Ok, son olarak Ermeni Soykırımı’nın yıldönümü kabul edilen 24 Nisan’daki (2021) anma etkinliği nedeniyle yargılanan İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) Eş Başkanı Eren Keskin’in geçtiğim hafta çıkan beraat kararını ve Ermeni Soykırımı ifadesi nedeniyle TCK 301'den yargılanan Diyarbakır Barosu eski başkanı Cihan Aydın ve yönetim kurulu üyelerinin beraat kararını mahkemeye sundu.

Mahkeme bunun üzerine kararları incelemek ve değerlendirme yapmak üzere duruşmayı 2 Temmuz saat 14.00’e bıraktı.

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(HA)

gazeteci yargılamaları elif akgül haluk kalafat
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

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