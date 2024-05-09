Elif Akgül ve Haluk Kalafat'ın TCK 301 davasında karar Temmuz'da

Gazeteciler Haluk Kalafat ile Elif Akgül’ün bianet’te 2015, 2018 ve 2019’da yayımlanan altı haberden dolayı “Türk milletini alenen aşağılama (TCK 301/1)” suçlamasıyla yargılandıkları davada karar Temmuz’a kaldı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde dördüncüsü görülen duruşmaya gazeteciler, avukatları Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nden (MLSA) Veysel Ok ve Muhammet Ünsal ile birlikte katıldı.

Duruşmayı Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi ve bianet Medya Özgürlüğü Raportörü Erol Önderoğlu izledi.

Gazetecilerin beraat taleplerinin ardından Veysel Ok söz aldı ve mahkemeye bianet'in künyesini sundu. Ok, mahkemenin bianet’in gazete olup olmadığının belirlenmesi için savcılıktan istediği mevkute beyannamesi üzerine konuştu.

bianet’in bir haber sitesi olduğundan bahseden Ok, “Mevkute beyannamesi verilmemesi bianet'in haber sitesi olduğu gerçeğini değiştirmez. Kaldı ki savcılığın bianet’in bir haber sitesi, gazete olup olmadığı yönünde karar verme olasılığı yok” diye konuştu.

Gazetecilerin çalıştığı kurumlarda haber sitesi olduğu bilinciyle çalıştığından bahseden Ok “Mevkute beyannamesi patronun eksikliğidir. Gazeteciye bu sorumluluk yüklenemez” ifadelerini kullandı.

Hakim bunun üzerine araya girdi ve "İnternet haber sitelerinin hepsi gazete değil. Bir internet sitesinin mevkute beyanname zorunluluğu yok ama resmi olarak gazete tanımı yapmak için gerekli" dedi.

Ok ise "bianet'in künyesi var. Mevkute beyannamesi sadece gazeteyle savcının iletişimi kolaylaştıran bir şey" diye konuştu.

Ardından da "Gazeteci işe girdiğinde patronları beyanname vermiş midir, vermemiş midir sorma, bilme imkanı yok” diye ekledi.

Ok, son olarak Ermeni Soykırımı’nın yıldönümü kabul edilen 24 Nisan’daki (2021) anma etkinliği nedeniyle yargılanan İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) Eş Başkanı Eren Keskin’in geçtiğim hafta çıkan beraat kararını ve Ermeni Soykırımı ifadesi nedeniyle TCK 301'den yargılanan Diyarbakır Barosu eski başkanı Cihan Aydın ve yönetim kurulu üyelerinin beraat kararını mahkemeye sundu.

Mahkeme bunun üzerine kararları incelemek ve değerlendirme yapmak üzere duruşmayı 2 Temmuz saat 14.00’e bıraktı.

Eren Keskin ve Güllistan Yarkın, 301. Madde'den beraat etti

Diyarbakır Barosu'na Ermeni Soykırımı davasından beraat

(HA)