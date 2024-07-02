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Yayın Tarihi: 2 Temmuz 2024 14:40
 ~ Son Güncelleme: 2 Temmuz 2024 17:04
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Elif Akgül ve Haluk Kalafat beraat etti

Gazeteciler Elif Akgül ve Haluk Kalafat, bianet'te 2015, 2018 ve 2019 yıllarında yayımlanan Ermeni soykırımı konulu haberler nedeniyle "Türklüğe hakaret (TCK 301) suçlamasıyla yargılanıyorlardı.

Hikmet Adal
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Hikmet Adal

Hikmet Adal
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Görseli Büyüt
Elif Akgül ve Haluk Kalafat beraat etti

Gazeteciler Haluk Kalafat ile Elif Akgül, bianet’te 2015, 2018 ve 2019’da yayımlanan altı haberden dolayı “Türk milletini alenen aşağılama (TCK 301/1)” suçlamasıyla yargılandıkları davada beraat etti.

Çağlayan’daki İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde beşincisi görülen beşinci duruşmada Akgül ve Kalafat'ı Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Eş Direktörü avukat Veysel Ok savundu.

Saat 14.00'da başlaması gereken duruşma saat 16.00 itibariyle başladı.

Hakim, 9 Mayıs'taki son celsede karar verecekken dosyaya yeni belgeler sunulması nedeniyle ertelenmesine atıfla girdi.

Bunun üzerine salonda gülüşmeler yaşandı.

Dil sürçmesi üzerine de bugünkü 28. dosyayı aldığını söyledi.

Akgül ve Kalafat son söz olarak beraatlerini talep etti.

Verilen aranın ardından açıkladığı kararında iki ismin beraatına hükmetti.

Kararda gerekçe "Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmaması" diye yazıldı.

Hükmün gerekçeli kararı iki hafta içerisinde açıklanacak.

Duruşma ara dahil yaklaşık 10 dakika sürdü. 

Duruşmayı Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi ve bianet Medya Özgürlüğü Raportörü Erol Önderoğlu, Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Türkiye Temsilcisi Özgür Öğret, MLSA Eş Direktörü Barış Altıntaş, P24'ten Cansu Pişkin ve Clooney Vakfı'ndan Çiçek Tahaoğlu izledi.

Ne olmuştu?

Mart 2019'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) “Ermeni Soykırımı propagandası yapıldığı” iddiasıyla bir ihbar yapıldı.

Adalet Bakanlığı 24 Haziran 2021'de soruşturma izni verdi.

9 Aralık 2022'de iki isim hakkında iddianame hazırlandı.

Suçlama gazetecilerin o dönem çalıştıkları bianet'te 2015, 2018 ve 2019 yıllarında yayımlanan altı farklı haberdi.

(HA)

elif akgül haluk kalafat TCK 301 gazeteci yargılamaları
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

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