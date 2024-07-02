Elif Akgül ve Haluk Kalafat beraat etti

Gazeteciler Haluk Kalafat ile Elif Akgül, bianet’te 2015, 2018 ve 2019’da yayımlanan altı haberden dolayı “Türk milletini alenen aşağılama (TCK 301/1)” suçlamasıyla yargılandıkları davada beraat etti.

Çağlayan’daki İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde beşincisi görülen beşinci duruşmada Akgül ve Kalafat'ı Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Eş Direktörü avukat Veysel Ok savundu.

Saat 14.00'da başlaması gereken duruşma saat 16.00 itibariyle başladı.

Hakim, 9 Mayıs'taki son celsede karar verecekken dosyaya yeni belgeler sunulması nedeniyle ertelenmesine atıfla girdi.

Bunun üzerine salonda gülüşmeler yaşandı.

Dil sürçmesi üzerine de bugünkü 28. dosyayı aldığını söyledi.

Akgül ve Kalafat son söz olarak beraatlerini talep etti.

Verilen aranın ardından açıkladığı kararında iki ismin beraatına hükmetti.

Kararda gerekçe "Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmaması" diye yazıldı.

Hükmün gerekçeli kararı iki hafta içerisinde açıklanacak.

Duruşma ara dahil yaklaşık 10 dakika sürdü.

Duruşmayı Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi ve bianet Medya Özgürlüğü Raportörü Erol Önderoğlu, Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Türkiye Temsilcisi Özgür Öğret, MLSA Eş Direktörü Barış Altıntaş, P24'ten Cansu Pişkin ve Clooney Vakfı'ndan Çiçek Tahaoğlu izledi.

Ne olmuştu?

Mart 2019'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) “Ermeni Soykırımı propagandası yapıldığı” iddiasıyla bir ihbar yapıldı.

Adalet Bakanlığı 24 Haziran 2021'de soruşturma izni verdi.

9 Aralık 2022'de iki isim hakkında iddianame hazırlandı.

Suçlama gazetecilerin o dönem çalıştıkları bianet'te 2015, 2018 ve 2019 yıllarında yayımlanan altı farklı haberdi.

(HA)