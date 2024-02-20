Elif Akgül: Bağlaç kullanmak suç olmadığı gibi Ermeni soykırımı demek de suç değildir

Gazeteciler Haluk Kalafat ile Elif Akgül bianet’te 2015, 2018 ve 2019’da yayımlanan altı haberden dolayı “Türk milletini alenen aşağılama (TCK 301/1)” suçlamasıyla bugün hakim karşısına çıktı.

Çağlayan’daki İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde üçüncüsü görülen duruşmaya gazeteciler avukatı Emine Özhasar ile birlikte katıldı.

Gazeteciler duruşmada, savcının ceza istediği esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.

Elif Akgül sözüne “Ben bugün bir kitap tanıtımı yaptığım için buradayım” diyerek başladı. Ardından da mütalaayı eleştirdi:

“İddianamede hangi ifadelerin kime karşı bir hakaret unsuru içerdiği yazmıyordu. Mütalaada da yazmıyor. Zaten savcı esas hakkındaki mütalaada iddianamenin aynısını tekrar ediyor.

Benim burada anladığım savcının kendisi bile kalkıp hangi ifadenin hakaret olduğunu söylemekten imtina ediyorsa ya o ifade bir suç içermiyordur ya da savcı hakiki görüşünü dürüstçe ifade etmiyordur.

Burada savcı ‘Ermeni soykırımı’ ifadesinden hakaret çıkartmış olabilir düşüncesiyle bir savunma yaptık ancak belki de savcının bağlaçlarla sıkıntısı vardır. Belki de benim ‘ve’ bağlacını kullanmamı suç saymıştır. Bilemiyoruz.

Ama sonuç olarak bağlaç kullanmam da suç değil, çeviri yapmam da suç değil, Ermeni soykırımı demek de suç değil.”

Ardından konuşan Haluk Kalafat da ilk duruşmadaki savunmasına ekleyecek bir şeyi olmadığını söyledi ve beraatını istedi.

Daha sonra avukatları Emine Özhasar söz aldı. “Basın Kanunu çok açık, dava açılacaksa yazı yazıldıktan altı ay içerisinde açılmalıydı. Zaman aşımı doldu. Bu davanın Hiç açılmaması gerekirdi” dedi.

Özhasar “Ermeni soykırımı” demenin suç olmadığına yönelik Yargıtay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarından örnekler verdi.

Mahkeme, dosyaya da sunulan örneklerin incelenmesi için duruşmayı 9 Mayıs saat 16.00’a bıraktı.

Duruşmayı Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Amsterdam Law Clinics, MLSA ve P24’ten temsilciler izlerdi.

Mahkeme bianet’in haber sitesi olup olmadığını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına soracak

(HA)