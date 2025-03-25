Elektronik kelepçe bileklerine olmadı, hapse geri gönderildi

İngiltere'de fosil yakıtların araştırılması, geliştirilmesi ve üretimine yönelik yeni ruhsat ve izinleri sona erdirmek için çalışma yürüten Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun) grubundan beş iklim aktivisti, 1 Ağustos 2024’te yaptıkları yol kapatma eylemi gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklandı.

Guardian’ın haberine göre; George Simonson ve Theresa Higginson ikişer yıl, Paul Bell 22 ay, Gaie Delap ve Paul Sousek ise Kasım 2022'deki protestolarda da yer aldıkları için 20 ay hapis cezası verildi.

Cezaevine geri gönderildi

Tutuklananlar arasında yer alan 77 yaşındaki Gaie Delap, aralık ayında cezasının geri kalanını evde gözetim altında geçirmeye hak kazandı ve serbest bırakıldı. Ancak Delap'a GPS i̇zlemeli elektroni̇k kelepçeyi takmak üzere anlaşılan Elektronik İzleme Hizmetleri (EMS), sağlık durumu nedeniyle ayak bileğine kelepçe takamadı. Şirket, ellerinde Delap’ın bileklerinin boyutlarına uyacak kadar küçük cihazların mevcut olmadığını ifade etti.

Şirket, cezaevi yetkililerine Delap’ın “izlenemediğini” söylemesinin ardından, cezaevi, yeniden cezaevine gönderilmek üzere tutuklama emri çıkardı.

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77 yaşında hamilelik testi istendi

Cezaevine gönderilen Delap, yaşadığı hak ihlallerini ve son durumunu anlattı. Peterborough Cezaevi'ne ilk gönderildiğinde kendisinden hamilelik testi istendiğini belirten Delap, “Bir kahkaha patlattım, bunu yapmayacağımı söyledim, bu bir hakaret” dedi.

Delap, cezaevinde personel eksikliği yaşandığını, ayrıca sağlık hizmetlerinin zayıf olduğunu ve eğitim ile egzersiz seanslarının sık sık iptal edildiğini söyledi:

“Cezaevindeki eczanede bir gün kolostomisi olan bir kadın yeni bir torba istedi. Ellerinde hiç olmadığı söylendi ve onun yerine küçük siyah plastik torbalardan biri verildi. Başka bir kadın ise tekerlekli sandalyede olduğundan idrar kaçırma pedleri kullanıyordu. Onun için uygun boyutta pedleri yoktu, bu yüzden hiçbir ped verilmeden geri çevrildi.”

Delap, cezaevine girmeden önce geçici iskemik atak (TIA),mini felç geçirdiğini ancak ihtiyacı olan ilaçlar için iki aydan fazla beklemek zorunda kaldığını belirtti.

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Adalet Bakanlığı'ndan açıklama

Bu olayın kamuoyunda duyurulması üzerine, bir Adalet Bakanlığı sözcüsü açıklama yaptı ve şunları söyledi: “Kadın mahkumların çoğu mağdur ve yarısından fazlası da anne. Cezaevlerindeki kadın sayısını azaltmak ve cezaevinde olması gerekenlere de daha iyi destek olmak amacıyla yeni bir Kadın Adalet Kurulu oluşturuldu.”

Delap, yaptıkları eyleme ilişkin ise tutuklanmadan önce şöyle demişti: “Trafikte sıkışıp kalan insanların ifadelerini okudum, bu beni üzdü. Bu eylemi yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Ama gerçekten başka seçeneğimiz yoktu. Bilim insanlarını dinlemediler, seçmenlerini dinlemediler; bu yüzden insanlığın içinde bulunduğu çıkmazın ciddiyetini anlatmak için aksamalara neden olmak zorunda kaldık.”

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Just Stop Oil hakkında Just Stop Oil, fosil yakıt kullanımını durdurmayı amaçlayan bir ekolojik aktivizm grubu. 2022 yılında Birleşik Krallık hükümetinin yeni petrol ve gaz projelerine onay vermesini protesto etmek amacıyla kurulan hareket, fosil yakıtların tamamen yasaklanmasını ve sürdürülebilir enerjiye geçişin hızlandırılmasını talep ediyor. Grup, hedeflerine ulaşmak için barışçıl sivil itaatsizlik eylemlerini benimsiyor ve hükümeti politikalarını değiştirmeye zorlamak amacıyla toplumsal seferberlik çağrısında bulunuyor. Ancak Just Stop Oil üyelerinin protestoları, sık sık tutuklamalarla ve uzun mahkumiyet kararlarıyla karşılık buluyor.

(DT/RT)