Elektrikli scooterlarda anlık konum bildirimi zorunlu olacak

Elektrikli Skuter Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler Resmî Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenlemelerle birlikte e-scooter işletmelerine anlık konum bildirme, çağrı merkezi kurma ve yerli üretim şartı gibi bir dizi yeni yükümlülük getirildi. Ayrıca izin süreleri ve bölgesel kullanım kapasitesi kuralları da yeniden düzenlendi.

Yeni yönetmelikle ilk kez “coğrafi çitleme” kavramı mevzuata girdi. Buna göre belirli bölgelere giriş veya bu bölgelerde yapılabilecek işlemler yazılım aracılığıyla sınırlandırılabilecek.

Konum bildirme sistemi sıkılaştırıldı

Düzenlemeye göre yetki belgesi sahibi işletmeler, e-scooterların seri, plaka ve ID numaralarını ve konum verilerini U-Net sistemine işlemekle yükümlü olacak.

Yeni kurallar şöyle:

Sürüşe başlayan scooterların konumu 3 dakikada bir,

Sürüşü biten scooterların konumu en geç 10 dakika içinde,

Sürüş dışındaki her hareketin konumu ise anlık olarak bildirilmek zorunda.

İşletmeler ayrıca kaza ve şikâyet verilerini her ay düzenli biçimde U-Net sistemine iletecek.

İzin süresi 2 yıl olacak

E-scooter işletmecilerine verilen izin süresi 2 yıl olarak belirlendi. Bu sürenin sonunda işletme yeniden başvuru yapmazsa, sadece harç ödemesiyle izin 1 yıl daha uzatılabilecek.

Bir ilçe ya da bölgede işletmeciler, toplam izinli scooter kapasitesinin:

En az yüzde 70’ini bulundurmak zorunda (Kasım–Şubat döneminde yüzde 40),

Yüzde 130’undan fazlasını ise bulunduramayacak.

Çağrı merkezi zorunlu olacak

İşletmelerin 7/24 hizmet verecek bir çağrı merkezi kurması veya aynı işlevi gören bir mobil uygulama sunması zorunlu hale getirildi.

Mobil uygulamalarda bulunması gereken bilgiler de netleştirildi:

Scooter konumu

Şarj durumu ve tahmini menzil

Yasak bölgeler (coğrafi çitleme haritası)

Anlık ücret bilgisi

Karbon ayak izi karşılaştırması

Yeni yönetmeliğe göre işletmeler, hizmete sunacakları scooterların en az yüzde 30’unu TSE tarafından belgelendirilmiş yerli üreticilerden temin etmek zorunda olacak. Bu düzenleme 1 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

