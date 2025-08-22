Elektrik, su ve doğalgaz kesildi, polis saldırdı, Topağacı direniyor

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Topağacı Mahallesi’nde, kentsel dönüşüm adı altında evlerinden çıkarılmak istenen yurttaşlar sokağa çıktı. Sabah saatlerinde belediye ekipleri, polis eşliğinde elektrik, su ve doğalgazı kesmeye çalışırken mahalleli buna karşı direndi. Akşam ise mahalle halkı basın açıklaması yaparak yürüyüş düzenledi.

Evrensel'den Eylem Nazlıer'in haberine göre, halk, “Barınma hakkımızdan vazgeçmiyoruz. Direne direne kazanacağız” yazılı pankart açtı; “İsmet istifa”, “Barınma hakkımız engellenemez”, “Belediye bizi muhatap alacak” sloganları attı. Eyleme DEM Parti Milletvekili Kezban Konukçu da katılarak destek verdi.

“Çocuklarımla evimde direndim”

Bu insanların elektrik, su ve doğal gazı kesildi… Bu insanlar gözaltına alındı.

Mahallede engelliler var, makinaya bağlı yaşayan insanlar var. Buna rağmen mahalleye girdiler, ters kelepçeyle mahalleliyi gözaltına aldılar. Ne vicdan var, ne insanlık, ne de utanma…

Topağacı… pic.twitter.com/zzH4gWQi7R — Eylem Nazlıer (@eylemnazlier) August 21, 2025

Sabahki müdahale sırasında evi elektriksiz bırakılan Sevgi Aydoğan, polisin sert müdahalesi sonucu darp edilip gözaltına alındı.

Akşamki açıklamada yaşadıklarını şöyle aktardı:

“İş yerindeydim, elektriği kestiklerinde izin alıp eve koştum. Görevli bana ‘Kesip geri bağlayacağız’ dedi ama yalan söyledi. Direndiğim için kollarımı morarttılar, şişirdiler. İki erkek polis zorla eve sokmaya çalıştı. Benim dört çocuğum var, kira ödüyorum ama gidecek yerim yok. Evimden çıkmıyorum, direnmeye devam edeceğim.”

Aydoğan’ın kızı da söz alarak, “Bir terörist gibi gelip bizi evimizden koparmaya çalışıyorlar. Buradan gitmeyeceğiz, evimizde oturmaya devam edeceğiz” dedi.

“Şafak operasyonu gibi”

Mahalle sakinlerinden Turgay, sabah yapılan baskını şöyle anlattı:

“Sabah altıda şafak operasyonu gibi girdiler. Elektrik ve suları kestiler. Mahallede engelli yurttaşlar, makineye bağlı yaşayanlar, bebekli aileler var ama görmezden geliniyor. İsmet Yıldırım bizi ‘terörist, provokatör’ ilan ediyor. O halde gelsin, bizimle yüzleşsin. Ne iktidar ne muhalefet ses çıkarıyor. Bu insanların yurttaşlık hakkı yok mu?”

“Savaşta bile elektrik kesilmez”

Mahalleli, kendilerine sert müdahalede bulunan polislere de seslendi:

“Elektrik, su, doğalgazı savaşta bile kesmezsiniz. ‘Emir aldık’ diyorsunuz, ama bunun öbür tarafı da var. Bu insanların hakkını ödeyemezsiniz.”

Karanlık sokaklarda telefon ışıkları

Basın açıklamasının ardından yürüyüş yapmak isteyen mahalleliye polis engel olmaya çalıştı. Ancak halk ısrar ederek yürüyüşe geçti. Sokaklar, kesilen elektriğe karşı telefon ışıklarıyla aydınlatıldı.

Yürüyüşte sık sık “Susma, sustukça sıra sana gelecek”, “İsmet Yıldırım istifa” sloganları atıldı. Mahalleli, “Kendi ışığımızla aydınlanırız, evlerimizden vazgeçmeyeceğiz” diyerek sabaha kadar nöbet tutacaklarını açıkladı.

Topağacı izlenimleri: Kentsel dönüşümün gölgesinde yaşam mücadelesi

Topağacı’na polis girdi, mahalle kentsel dönüşüme direniyor

(EMK)