Elektrik kaçağı soruşturmasında 12 tutuklama
İzmir'de şiddetli yağış sırasında oluşan su birikintisinden geçerken elektrik akımına kapılan iki kişinin ölmesi ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 kişi dün adliyeye sevk edildi. Savcılık soruşturmasının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 12’sinin tutuklandığını duyurdu. Tunç ayrıca 7 şüpheli hakkında ev hapsi, 6 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiği bilgisini paylaştı.
Mazgallar kırmızıya boyandı
Bazı sivil toplum kuruluşları da olayın yaşandığı sokakta eylem yaptı. Enver Dündar Başer Sokak'ta toplanan bir grup, sokaktaki mazgalları kırmızıya boyadı.
Grup adına açıklama yapan Ali Güler Yalvaçlı, ölenlerin unutulmaması gerektiğini belirterek, "Onların anısına bir iz bırakmak istiyoruz. Gün içinde belediyeye anıt yapılması ile ilgili buradaki komşularımızla dilekçe ulaştıracağız. Arkadaşlarımızın anısı her zaman burada olsun ve bir daha böyle şeyler olmasın istiyoruz." dedi.
Ayrıca, olayın yaşandığı sokakta bazı aydınlatma direklerinde kapak olmaması ve kabloların açıkta kalmasına ilişkin tepkiler sonrası direklerde onarım yapıldığı gözlendi.
Bilirkişi incelemesi
İzmir'de bir grup avukat, olaya ilişkin sorumlu kurumların tespiti amacıyla sulh hukuk mahkemesine keşif ve bilirkişi incelemesi talebiyle başvuru yaptı.
Mahkemenin inceleme yapılması kararının ardından sabah saatlerinde olay yerine gelen hakim, elektrik mühendisi ve avukatlar, olay yerindeki mazgallarda keşif ve bilirkişi incelemesi gerçekleştirdi.
(Mİ)