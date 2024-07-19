Elektrik kaçağı soruşturmasında 12 tutuklama

Mazgallar kırmızıya boyandı

Bazı sivil toplum kuruluşları da olayın yaşandığı sokakta eylem yaptı. Enver Dündar Başer Sokak'ta toplanan bir grup, sokaktaki mazgalları kırmızıya boyadı.

Grup adına açıklama yapan Ali Güler Yalvaçlı, ölenlerin unutulmaması gerektiğini belirterek, "Onların anısına bir iz bırakmak istiyoruz. Gün içinde belediyeye anıt yapılması ile ilgili buradaki komşularımızla dilekçe ulaştıracağız. Arkadaşlarımızın anısı her zaman burada olsun ve bir daha böyle şeyler olmasın istiyoruz." dedi.

Ayrıca, olayın yaşandığı sokakta bazı aydınlatma direklerinde kapak olmaması ve kabloların açıkta kalmasına ilişkin tepkiler sonrası direklerde onarım yapıldığı gözlendi.