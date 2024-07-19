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Yayın Tarihi: 19 Temmuz 2024 08:47
 ~ Son Güncelleme: 19 Temmuz 2024 08:52
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Elektrik kaçağı soruşturmasında 12 tutuklama

İzmir'in Konak ilçesinde elektrik akımına kapılan iki kişinin ölümü ile ilgili soruşturmada 12 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında olay yerinde bilirkişi incelemesi de yapıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Elektrik kaçağı soruşturmasında 12 tutuklama

İzmir'de şiddetli yağış sırasında oluşan su birikintisinden geçerken elektrik akımına kapılan iki kişinin ölmesi ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 kişi dün adliyeye sevk edildi. Savcılık soruşturmasının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 12’sinin tutuklandığını duyurdu. Tunç ayrıca 7 şüpheli hakkında ev hapsi, 6 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiği bilgisini paylaştı.

Görseli Büyüt

Mazgallar kırmızıya boyandı

Bazı sivil toplum kuruluşları da olayın yaşandığı sokakta eylem yaptı. Enver Dündar Başer Sokak'ta toplanan bir grup, sokaktaki mazgalları kırmızıya boyadı.

Grup adına açıklama yapan Ali Güler Yalvaçlı, ölenlerin unutulmaması gerektiğini belirterek, "Onların anısına bir iz bırakmak istiyoruz. Gün içinde belediyeye anıt yapılması ile ilgili buradaki komşularımızla dilekçe ulaştıracağız. Arkadaşlarımızın anısı her zaman burada olsun ve bir daha böyle şeyler olmasın istiyoruz." dedi.

Ayrıca, olayın yaşandığı sokakta bazı aydınlatma direklerinde kapak olmaması ve kabloların açıkta kalmasına ilişkin tepkiler sonrası direklerde onarım yapıldığı gözlendi.

Görseli Büyüt

Bilirkişi incelemesi 

İzmir'de bir grup avukat, olaya ilişkin sorumlu kurumların tespiti amacıyla sulh hukuk mahkemesine keşif ve bilirkişi incelemesi talebiyle başvuru yaptı.

Mahkemenin inceleme yapılması kararının ardından sabah saatlerinde olay yerine gelen hakim, elektrik mühendisi ve avukatlar, olay yerindeki mazgallarda keşif ve bilirkişi incelemesi gerçekleştirdi.

(Mİ)

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