Elektrik kaçağı nedeniyle ölen Rose için adalet

İstanbul’da aynı gün içinde iki köpek elektrik akımına kapıldı, biri hayatını kaybetti.

Kadıköy'de birlikte yaşadığı kişi tarafından yürüyüşe çıkarılan Rose adlı köpek, 22 Şubat’ta kaldırımdaki aydınlatma direğinin yanından geçerken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Rose’nin ölüm haberini, köpeğin birlikte yaşadığı ve kendisini de elektrik çarpan Fatih Koldaş ile kızı Mina Koldaş duyurdu.

Ailenin paylaştığı epikriz raporunda pitbull cinsi Rose’nin kliniğe götürüldüğünde hayatını kaybettiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtulamadığı bilgisi yer aldı.

Aile, köpeğin ölümüyle ilgili Kadıköy Belediyesi’ni, Sabancı Holding ve E.ON iştiraki olan Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nden AYEDAŞ’ı sorumlu tutuyor.

Kadıköy Belediyesi, sosyal medyada aileye verdiği yanıtta “Merhaba, yaşanan durumla ilgili kurum olarak çok üzgünüz. Yetkili kurum AYEDAŞ’a bilgilendirmede bulunduk ve sürecin takipçisi olacağız,” dedi.

“Köpek oldukları için mi umurunuzda değil?”

Köpeğin birlikte yaşadığı aile üyelerinden Mina Koldaş ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kadıköy Belediyesi'ne şöyle yanıt verdi:

“AYEDAŞ’ı suçlayıp duruyorsunuz. Işıkların hemen yanında inşaat var. Araştırdınız mı? Hayır! Resmen acımızla dalga geçiyorsunuz. Köpek oldukları için mi umurunuzda değil? Bu akımlar neden kontrol edilmiyor? Siz o koltuklarda neden varsınız? Halkınızı neden umursamıyorsunuz? İzmir’de 2 vatandaşımızı da aynı şekilde kaybettik. Neden hâlâ önlem alınmıyor? İhmal yüzünden ölüyoruz.”

Beşiktaş’ta da 22 Şubat’ta birlikte yaşadığı kişiyle yürüyen Choko isimli köpek, kaldırımdaki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı. Akımdan zor kurtarılan köpek, uzun süre acı çekti.

Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, olayın yaşandığı yerde ekipler tarafından tamir yapıldı ve kaçak giderildi. Choko'nun durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.