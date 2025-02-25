Elektrik kaçağı nedeniyle ölen Rose için adalet
İstanbul’da aynı gün içinde iki köpek elektrik akımına kapıldı, biri hayatını kaybetti.
Kadıköy'de birlikte yaşadığı kişi tarafından yürüyüşe çıkarılan Rose adlı köpek, 22 Şubat’ta kaldırımdaki aydınlatma direğinin yanından geçerken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Rose’nin ölüm haberini, köpeğin birlikte yaşadığı ve kendisini de elektrik çarpan Fatih Koldaş ile kızı Mina Koldaş duyurdu.
Ailenin paylaştığı epikriz raporunda pitbull cinsi Rose’nin kliniğe götürüldüğünde hayatını kaybettiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtulamadığı bilgisi yer aldı.
Aile, köpeğin ölümüyle ilgili Kadıköy Belediyesi’ni, Sabancı Holding ve E.ON iştiraki olan Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nden AYEDAŞ’ı sorumlu tutuyor.
Kadıköy Belediyesi, sosyal medyada aileye verdiği yanıtta “Merhaba, yaşanan durumla ilgili kurum olarak çok üzgünüz. Yetkili kurum AYEDAŞ’a bilgilendirmede bulunduk ve sürecin takipçisi olacağız,” dedi.
“Köpek oldukları için mi umurunuzda değil?”
Köpeğin birlikte yaşadığı aile üyelerinden Mina Koldaş ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kadıköy Belediyesi'ne şöyle yanıt verdi:
“AYEDAŞ’ı suçlayıp duruyorsunuz. Işıkların hemen yanında inşaat var. Araştırdınız mı? Hayır! Resmen acımızla dalga geçiyorsunuz. Köpek oldukları için mi umurunuzda değil? Bu akımlar neden kontrol edilmiyor? Siz o koltuklarda neden varsınız? Halkınızı neden umursamıyorsunuz? İzmir’de 2 vatandaşımızı da aynı şekilde kaybettik. Neden hâlâ önlem alınmıyor? İhmal yüzünden ölüyoruz.”
Beşiktaş’ta da 22 Şubat’ta birlikte yaşadığı kişiyle yürüyen Choko isimli köpek, kaldırımdaki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı. Akımdan zor kurtarılan köpek, uzun süre acı çekti.
Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, olayın yaşandığı yerde ekipler tarafından tamir yapıldı ve kaçak giderildi. Choko'nun durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Ne yapmalı?
1999 yılından beri kedi ve köpeklerin daha sağlıklı bir yaşam sürmesi için içerik üreten Animal Wellness Magazine’in aktardığına göre, eskimiş altyapılar, kötü hava koşullarının verdiği zararlar ve genel aşınma nedeniyle elektrik kabloları zaman zaman açığa çıkabiliyor.
Açıkta kalan kablolar kanalizasyon kapakları, mazgallar, aydınlatma direkleri, tabelalar, yangın muslukları ve çöp konteynerleri gibi metal nesnelere temas ederek bunlara elektrik yükleyebiliyor. Bir köpek veya insan bu nesnelerden birine dokunduğunda elektrik çarpması yaşanıyor. Bazı kaldırımlarda 100 volta kadar elektrik tespit edilmiştir ki bu, aktif bir elektrik prizine parmağınızı sokmakla eşdeğer.
Elektrik çarpmaları her yerde meydana gelebilir; ancak en sık kış aylarında görülür. Kar ve buz çözücü maddelerle işlenmiş yollar ve kaldırımlar özellikle risklidir. Islak zemindeki metal tabelalar veya çitler de elektrik taşıyabilir.
Önlemler
- Yağmur, kar veya buz sonrası kaldırımlarda ve yollarda bulunan metal nesnelere basmaktan veya dokunmaktan kaçının. Özellikle tuzlanmış yollarda erimiş kar ve buz, elektriği iletmek için oldukça etkili bir ortam oluşturabilir.
- Köpeğin çöp kutuları, konteynerleri ve özellikle kapağı eksik olan veya açıkta kablo bulunan aydınlatma direkleri gibi metal nesneleri koklamasına veya üzerlerine işemesine izin vermeyin.
- Markete girmek için köpeği asla bir lamba direğine veya metal bir tabelaya bağlamayın.
- Köpeğe kauçuk veya lastik tabanlı yürüyüş ayakkabısı giydirebilirsiniz. Ancak bunların tamamen su geçirmez olduğundan emin olun, aksi takdirde köpeğe daha fazla zarar verebilirler.
- Metal tasma kullanmayın.
- Titreyen veya yanıp sönen sokak lambalarını elektrik şirketine bildirin ve onarılana kadar bu bölgelerden uzak durun.
Elektrik çarpması durumunda
Elektrik çarpmasına maruz kalan bir köpek, çarpmanın voltajına bağlı olarak aniden bağırabilir veya çığlık atabilir. Kas spazmları veya bilinç kaybı yaşayabilir. Patilerinde yanık belirtileri görülebilir. Küçük köpekler bu tür kazalardan daha ağır etkilenir.
- Eğer köpeğin elektrik çarpmasına uğradığını düşünüyorsanız, onu kucağınıza almaya çalışmayın. Köpeğinizi tasmasıyla geri çekerek tehlikeli bölgeden uzaklaştırın. Bu hareket size sert gelebilir; ancak hem sizin hem de köpek için en güvenli ve hızlı yöntemdir. Tasmanın veya boyunluğun metal parçaları da elektriği iletebilir, bu yüzden köpeği kucağınıza almak yerine sürükleyerek uzaklaştırmanız daha güvenlidir. Öncelikle kendinizi koruyun ki ona yardım edebilesiniz.
- Sakin kalmaya çalışın; ancak hızlı hareket edin. Yardım çağırın ve köpeği acilen bir veterinere götürün. Veteriner kontrolü şarttır, çünkü elektrik çarpması köpeğin kalp ritmini bozabilir ve şoktan günler sonra kalp durması veya akciğer ödemi nedeniyle solunum güçlüğü yaşanabilir. Gerekirse köpeğe kalp masajı (CPR) yapılması gerekebilir.
- Patilerdeki yanıklar enfeksiyonu önlemek için temizlenmeli ve bandajlanmalıdır.
- En kısa sürede polisi arayarak durumu bildirin. Elektrik şirketi, kaçak elektriğin kaynağını bulana kadar bu alan güvenlik altına alınmalıdır. (TY)