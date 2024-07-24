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DÜNYA
Yayın Tarihi: 24 Temmuz 2024 08:22
 ~ Son Güncelleme: 24 Temmuz 2024 08:23
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Elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti

Urfa’da evlerinin damında makineyle domates salçası yapan 50 yaşındaki Zehra Elesli ile kızı 15 yaşındaki Hatun Elesli, elektrik akımına kapıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti
Fotoğraf: MA

Urfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Fewanta kırsal mahallesinde elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti.

MA’nın haberine göre, dün evlerinin damında makineyle domates salçası yapan Zehra Elesli (50) ile kızı Hatun Elesli (15), elektrik akımına kapıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

Anne ve kızının cenazeleri otopsi için Urfa Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü’ne ait morga kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

(AS)

elektrik akımı
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/haber/dbb-itfaiyesi-yangin-elektrik-tellerinden-kaynakli-296812
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