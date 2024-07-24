Elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti
Urfa’da evlerinin damında makineyle domates salçası yapan 50 yaşındaki Zehra Elesli ile kızı 15 yaşındaki Hatun Elesli, elektrik akımına kapıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Urfa’nın Akçakale ilçesine bağlı Fewanta kırsal mahallesinde elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti.
MA’nın haberine göre, dün evlerinin damında makineyle domates salçası yapan Zehra Elesli (50) ile kızı Hatun Elesli (15), elektrik akımına kapıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi.
Anne ve kızının cenazeleri otopsi için Urfa Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü’ne ait morga kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
(AS)
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