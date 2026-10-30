Elektriğe gizli zam

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tüketiminde devlet desteğinin uygulanmasına ilişkin sınırı 2027 için yeniden belirledi.

BloombergHT’nin haberine göre EPDK, mesken aboneleri için Son Kaynak Tedarik Tarifesi limitini yıllık 4 bin kilovatsaatten (kWh) 3 bine düşürdü. Yeni limit 1 Ocak 2027’den itibaren geçerli olacak.

Yıllık 3 bin kWh tüketim, aylık ortalama 250 kWh’ye ve mevcut fiyatlar üzerinden yaklaşık 820 liralık ortalama aylık faturaya karşılık geliyor.

Limit uygulaması 2025’te gelmişti. EPDK limiti 2025’te yıllık 5 bin kWh, 2026 için ise 4 bin kWh olarak belirlemişti.

Eski TEDAŞ Genel Müdür Vekili Osman Nuri Doğan'a göre yıllık tüketimi 4 bin kilovatsaatin altında olan konut abonelerinin aylık ortalama elektrik tüketimi yaklaşık 344 kWh. Günlük ortalama tüketim de 10,95 kWh.

6,5 milyon abone kapsamda

Güncel verilere göre yaklaşık 44,2 milyon mesken abonesi bulunuyor.

Yeni düzenlemeyle bunların yaklaşık 6,5 milyonunun, başka bir ifadeyle yüzde 14,7’sinin yüksek tüketimli tüketici grubunda yer alması bekleniyor.

Öte yandan Tarımsal faaliyetler grubundaki Son Kaynak Tedarik Tarifesi sınırında değişiklik yapılmadı.

Sanayi, kamu ve özel hizmetler sektörü ile aydınlatma abone grupları için uygulanan yıllık 15 bin kWh sınırı da değişmedi.

Mesken abone grubunda yer alan camiler, diğer ibadethaneler, cemevleri ve dernekler de yeni düzenlemenin dışında tutuldu.

Hayatını kaybeden askerlerin aileleri ile muharip ve malul gaziler, köy içme suyu tesisleri ve AFAD’a ait geçici barınma merkezleri de kapsam dışında.

Elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri yaşam destek cihazlarına bağımlı tüketicilere de yeni limit uygulanmayacak.

2026’daki tüketim hesaba katılacak

Uygulama 1 Ocak 2027’de başlayacak ancak abonelerin 2026 içerisindeki elektrik tüketimleri yüksek tüketimli gruba geçişte dikkate alınacak.

Buna göre, 2026 yılı içinde toplam tüketimi 3 bin kWh sınırına ulaşan konut aboneleri, geçiş takvimine göre 2027’de yeni tarife kapsamına alınacak.

Sübvansiyon hiçbir zaman açıklanmadı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, mayıs ayında katıldığı bir programda elektrik ve doğalgaz faturalarına sağlanan devlet desteğinin maliyetine ilişkin açıklama yaptı.

Bayraktar, “Elektrik faturalarının yüzde 55’i, doğal gaz faturalarının ise yüzde 45’i devletimiz tarafından karşılanıyor. Yaşanan kriz kaynaklı oluşan fiyat seviyesi yıl sonuna kadar devam ederse, bu sübvansiyonların bütçeye ilave maliyeti 620 milyar lirayı bulacak” demişti.

Ancak iki yılda devletin faturaların ne kadarını sübvanse ettiği açıklanmadı.

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(HA)