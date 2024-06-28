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Yayın Tarihi: 28 Haziran 2024 13:31
 ~ Son Güncelleme: 28 Haziran 2024 13:37
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Elektriğe 1 Temmuz itibariyle yüzde 38 zam

Zammın gerekçesi enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış. 1 Temmuz sonrası 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi 207,23 TL fatura ödeyecek.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Elektriğe 1 Temmuz itibariyle yüzde 38 zam

Elektriğe zam geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), mesken abone grubu için elektriğe yüzde 38 zam yapıldığını açıkladı.

1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak zam için EPDK gerekçe olarak enerji üretim maliyetlerindeki artışı gösterdi.

Zam sonrası 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi 207,23 TL fatura ödeyecek.

EPDK'nin açıklaması şöyle:

Enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 oranında artış yapılmıştır.

Tarifeler 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.

(HA)

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/haber/carpan-elektrik-degil-faturayi-kesen-sirketler-257408
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