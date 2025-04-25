Elazığ’da AFAD konteyner kentin boşaltılmasını istedi

Elazığ Valiliği, 2020'de 6,8 büyüklüğündeki Sivrice depremin ardından kurulan Aşağı Demirtaş Konteyner Kenti’nde yaşayan 240 haneye tebligat göndererek konteynerleri boşaltmalarını istedi.

‘Geçici barınma alanlarının’ kapatılacağını söyleyen valiliğe bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) konteyner kentte kalanlara 7 gün süre verdi.

elaziggercekleri.com’dan Faik Akgün’ün aktarımına göre konteyner kentte kalanların çoğu hasta ve 65+ depremzedeler.

Gelir kaynaklarının olmadığını belirterek ev kiralama imkanlarının olmadığını söyleyen depremzedeler “Nasıl kiraya çıkalım?” diye sordu. Yetkililere “Bize boş bir yer gösterin, orada bu konteynerlerde yaşamaya devam edelim” diye seslendi.

Bakımını teyzesinin kızının üstlendiği 79 yaşında koah hastası İbrahim Hakkı İnce şunları söyledi:

🟠Elazığ Valiliği, Sivrice depremi sonrası kurulan konteyner kentteki 240 haneye tahliye tebligatı gönderdi.



🗣️79 yaşında koah hastası İbrahim Hakkı İnce: "Ben bu şartlarda nerede ev tutup da nereye gidebilirim. Devletin verdiği oksijen cihazını kullanıyorum. Bunu hangi ağacın… pic.twitter.com/5pZncKy9b0 — bianet (@bianet_org) April 25, 2025

“2020’den bu yana konteyner konteyner dolaştırılıyorum. Tek gelirim 4 bin 200 lira olan yaşlılık aylığı. Buna rağmen bizi bu konteyner kentten çıkartmak istiyorlar. Bu gelirim ile ben nerede kiralık ev bulabilirim. Sürekli oksijen cihazına bağlı bir şekilde yaşıyorum. Yarın beni buradan çıkarttıklarında ben bu cihazı nereye takıp kullanacağım? Bize buralar geçiciydi diyorlar. Tamam, biz de geçici olduğunu kabul ediyoruz. Ancak bunun süresi neye göre belirleniyor? Bu süre vicdani bir süre mi? Yoksa bu süre devlet kalıcı bir çözüm bulana kadar mı?

Biz halk olarak size 20 yıl sorunları çözün diye süre verdik. Madem ki biz bu 4 yılı değerlendiremedik ve durumumuzu düzeltemedik. Siz peki görevinizi yaptınız mı? Başları parasal yönden ne zaman sıkışsa çareyi konteynerde kalan garibanları dışarı atmak da arıyorlar. Yeter artık ben bıktım, bıktım…”

“Bütün maaşımı versem bile 800 lira açığım oluyor”

AFAD yetkililerinin kendilerini 4 yılda durumlarını düzeltemediği için suçladığını dile getiren İnce şöyle devam etti:

“Kalıcı çözümü 4 yıldır bekliyoruz. Biz kimseyi suçlamazken yetkililer; ‘Niye bu 4 senede durumunuz düzelmedi? Biz ne yapalım, burası geçicidir.’ diyorlar. Devlet olarak sorunları çözmek sizin görevinizdir. Bu konteynerlerde kalan vatandaşların çoğu benim gibi ya yaşlılık ya da sakatlık maaşı alıyor. Zaten durumu iyi olanı bağlasanız burada durmaz.

Kiralık ev bulmak için Han köyüne gittim. İki katlı evin birinci katı için 5 bin lira istediler. Köyde bile kira bu kadar… Ben bu kirayı vermek istesem bütün maaşımı versem bile 800 lira açığım oluyor. Bu devleti yönetenler ellerini vicdanlarına koyup yönetsinler. Ne istiyorsunuz bizden!”

“Bu konteynerlerde hiçbir geliri olmayan insanlar var”

Konteynerden çıkması için tebligat gönderilen 85 yaşındaki parkinson hastası Ali Polat ise yaptığı açıklamada yetkililere seslendi.

🟠 Elazığ Valiliği, Sivrice depremi sonrası kurulan konteyner kentteki 240 haneye tahliye tebligatı gönderdi.



🗣️85 yaşında parkison hastası olan Ali Polat, konteyner kentten çıkartıldığı takdirde gidecek yeri olmadığını söyleyip yetkililere seslendi: “Bize boş bir yer… pic.twitter.com/eOvPHDoncK — bianet (@bianet_org) April 25, 2025

Polat; “Ey yetkililer; bu deprem konteynerlerini kırıp atacaksınız. Bunun yerine bu konteynerleri götürün, bir boş alana koyun, biz de gidip orada yaşayalım. Bedava da istemiyoruz. Gerekiyorsa para ile oturalım. Bu kadar insan nereye gidecek? Bu yetimler, maaşı olmayanlar ve hasta insanlar nereye gidecek! Ben 60 sene vergi ödedim. Benim kiraya geçme imkanım bulunmuyor. Kaldı ki altı tane hastalığım var. Yürüyemiyorum. Ama ben yine de kendimi düşünmüyorum. Bu konteynerlerde hiçbir geliri olmayan insanlar var. Ne olacak bu insanlar…” diye konuştu.

(HA)