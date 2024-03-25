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HABER
Yayın Tarihi: 25 Mart 2024 17:59
 ~ Son Güncelleme: 25 Mart 2024 18:23
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Elazığ Palu'daki maden ocağında bir ay arayla ikinci göçük: 2 işçi yaralandı

Aynı maden ocağında 26 Şubat'ta da bir göçük meydana gelmiş, ekiplerin çalışmaları sonucu dört işçi göçük altından çıkarılmıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Elazığ Palu'daki maden ocağında bir ay arayla ikinci göçük: 2 işçi yaralandı

Elazığ'ın Palu ilçesindeki krom maden ocağında meydana gelen göçükte iki işçi yaralandı.

Kayaönü köyü mevkisinde Denson Maden İşletmesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçiler Mehmet Salih Ö. ve Abdullah D. maden ocağındaki ekipler tarafından kurtarıldı.

Yaralı ili işçi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi ve Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. İşçilerin hayati tehlikesi bulunmuyor.

Bir ay arayla ikinci göçük

Elazığ’da aynı maden ocağında 26 Şubat'ta da bir göçük meydana gelmiş, ekiplerin çalışmaları sonucu dört işçi göçük altından çıkarılmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan göçükle ilgili “Yaşanan kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı başmüfettiş görevlendirilmiş olup, gerekli incelemeler yapılacaktır. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz” demişti.

2021 ve 2023'te ölümlü vaklar yaşandı

Aynı madende 2023'te bir, 2021'de iki işçi yaşamını yitirdi. 2023'te maden ocağındaki patlamayla meydana gelen göçükte Remzi Tahtacı adlı işçi hayatını kaybetti. Bir işçi de yaralandı.

2021'de ise madende çalışan Salih Yıldırım ve Adem Yıldız, asansör olarak kullanılan vagondan aşağı indikleri sırada, vagonun vincindeki demir parçasının kopmasıyla yaklaşık 25 metreden düşerek öldü.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne (MTA) göre Türkiye'nin 26 milyon ton olan krom potansiyelinin yüzde 45’i Elazığ'ın Alacakaya (Guleman) bölgesinde bulunuyor. Bu haliyle bölge krom potansiyeli ve üretimi açısından Türkiye'nin birinci önemli bölgesi.

Türkiye’de bulunan iki ferrokrom tesisinden biri de bu bölgede.

(HA)

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