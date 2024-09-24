Elazığ'da tesadüfen bulunan tarihi mozaikte hayvan figürleri tespit edildi

Elazığ merkeze bağlı Salkaya köyünde, geçen yıl ağustos ayında Mehmet Emin Sualp'ın toprağın altında renkli bir yapının olduğunu fark ederek Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Kazılarda ortaya çıkarılan erken Bizans ya da Roma dönemine ait olduğu sanılan ve yaklaşık 84 metrekare olduğu belirlenen taban mozaiğinin üzerinde devam eden çalışmalarda Anadolu leoparı, kurt, domuz, dağ keçisi, geyik, tazı ve sülün gibi hayvanların resmedildiği anlaşıldı.

Ağaç figürleri

Mozaik çevresinde yapılan yeni kazılarda ise kilise ve şarap imalathanesi olarak kullanıldığı tahmin edilen çeşitli duvar kalıntıları ile yapılar da gün yüzüne çıkarıldı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, mozaikte hayvan figürlerinin yanı sıra bölgenin ağaç dokusuyla ilgili figürler de olduğuna işaret etti.

Mozaik yapıyı fark eden Mehmet Emin Sualp de tarihi yapının gün ışığına çıkarılmasına vesile olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, alanda kazı ekibinin yürüttüğü çalışmalara katkı sunduğunu anlatan Sualp, şöyle dedi:

"2020 yılında bu tarlayı satın aldım. Geçen yıl tarlama ağaç dikerken bu mozaiğe rastladım. Tabanı daha sonra yarım metrekare kadar genişlettim ve taban mozaiği olduğunu fark ettim. Durumu Müze Müdürlüğümüze bildirdim. Süreç bu şekilde gelişti. Kazılar devam ediyor." (TY)