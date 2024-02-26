Elazığ'da maden ocağında göçük: İşçiler toprak altında kaldı

Elazığ'ın güneydoğusunda yer alan, merkeze 85 kilometre uzaklıktaki Alacakaya ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ ilimiz Alacakaya bölgesinde bir maden ocağında göçük meydana gelmiş olup ilk belirlemelere göre 3 maden işçisinin göçük altında kaldığı bilgisi alınmıştır" dedi.

Elazığ Valisi Ömer Toraman ise , göçük altında kalan üç işçinin kurtarılması için çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı.

Bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

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(RT)