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Yayın Tarihi: 26 Şubat 2024 10:54
 ~ Son Güncelleme: 26 Şubat 2024 11:20
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Elazığ'da maden ocağında göçük: İşçiler toprak altında kaldı

İlk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kalırken, bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Elazığ'da maden ocağında göçük: İşçiler toprak altında kaldı

Elazığ'ın güneydoğusunda yer alan, merkeze 85 kilometre uzaklıktaki Alacakaya ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ ilimiz Alacakaya bölgesinde bir maden ocağında göçük meydana gelmiş olup ilk belirlemelere göre 3 maden işçisinin göçük altında kaldığı bilgisi alınmıştır" dedi.

Elazığ Valisi Ömer Toraman ise , göçük altında kalan üç işçinin kurtarılması için çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı.

Bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

(RT)

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