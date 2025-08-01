Elazığ'da maden ocağında göçük

Elazığ'ın Palu ilçesindeki bir maden ocağında göçük meydana geldi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Palu’nun Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kaldığı değerlendirilen işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Palu’nun Kayaönü köyünde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde 09.54 sıralarında göçük meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, “1 işçi göçük altında kalmıştır. Olayın hemen ardından AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, göçük altında kalan işçiye ulaşılması için yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları yoğun şekilde devam etmektedir,” ifadesine yer verildi.

(VC)