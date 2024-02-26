Elazığ'da göçük altında kalan işçiler kurtarıldı

Elazığ'ın Palu ilçesi Kayaönü köyünde sabah saatlerinde özel bir şirkete ait maden ocağında göçük meydana geldi.

Dört işçinin göcük altında kaldığı olayla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sosyal medyadan açıklama yaptı. Bakanlık, tüm işçilerin kurtarıldığını duyurdu.

Bakanlık, bir işçinin ilk etapta kendi imkanlarıyla kurtulduğunu, toprak altında kalan üç işçinin ise ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldığını belirtti.

Elazığ’da bir madende meydana gelen göçüğe ilişkin basın açıklaması. pic.twitter.com/kq0vAlx44B — T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (@TCEnerji) February 26, 2024

Elazığ Valisi Ömer Toraman, saat 10.00 sıralarında Palu ilçesi Kayaönü köyü civarında krom madenine ait bir işletmede göçük meydana geldiği ihbarının alındığını, ekiplerin olay yerine intikal ettiğini açıkladı.

Vali Toraman, ilk etap bir işçinin kurtarıldığını göcük altında ise üç işçinin kaldığını belirtti.

Elazığ Valiliği daha sonra yaptığı açıklamada ise "Göçük nedeniyle dört işçi, toprak altında kaldı. Mahsur kalan işçilerden üçü kurtarılırken, bir işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor" dedi.

Elazığ Valiliği, olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Son olarak Bakanlık'tan yapılan açıklamada tüm işçilerin kurtarıldığını duyuruldu.

(RT)