Elazığ'da Erdoğan'ın miting yaptığı meydan Yeniden Refah'a yasaklandı

AKP ve "Cumhur İttifakı"nın özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde kendi seçmenlerini böldüğü gerekçesiyle şiddetli eleştirileriyle karşı karşıya kalan Yeniden Refah Partisi'ne (YRP) Elazığ’da Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapma hakkı verilmedi.

Önceki günlerde AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın mitingine sahne olan meydan “miting alanı olmadığı” gerekçesiyle YRP'ye verilmedi.

Ne olmuştu?

Yeniden Refah Partisi'nin başvurusu 11 Mart'ta seçim kuruluna dilekçeyle bildirilmesine karşın talep valililkçe reddedildi.

Yeniden Refah Partisi Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Av. Erhun Karakuş yaptığı yazılı açıklamada mitingin yasaklanmasını halkın iradesine saygısızlık olarak gördüklerini ve Elâzığ halkının vicdanına bıraktıklarını dile getirdi.

Yeniden Refah Partisi'nden Karakuş'un açıklaması

Karakuş, AKP'nin aynı alanda miting düzenlemesinin YRP'nin talebi için doğal bir gerekçe oluşturduğunu vurguladı: “Yapılan uygulama devletin eşitlik ve adalet vasıflarına gölge düşürmüştür." dedi. "Devlet[in], vatandaşlarına olduğu gibi siyasi partilere de eşit ve adil davranmak durumunda" olduğunu söyledi. Karakuş bu "ayrımcı tutum"un halkın devlete ve kurumlara inancını sarsabileceği konusunda uyardı.

YRP'li sözcü, bu kararın "Belediye Başkan adayı Faruk Septioğlu‘na, Genel Başkan Fatih Erbakan’a ve Elazığ halkının iradesine saygısızlık" oluşturduğunu ileri sürdü ve devletin tarafsızlığını yitirmemesi gerektiğini hatırlattı.

AKP ne diyor?

AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un programında Yeniden Refah Partisi'yle aralarındaki en önemli sorunun YRP'nin "sağ kesim"in Erdoğan'ın arkasında birleşmesini önlemesi ve CHP'ye kazanç sağlaması olduğunu söylemişti:

Soru şu; Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na dahil mi? Değil. YRP birçok yerde seçime gidiyor. AK Parti ile CHP'nin yarıştığı yerlerde Yeniden Refah Partisi de belediye başkanlığı seçimine giriyor. Bu sonuçta kime hizmet eder? Kim buradan kazançlı çıkar? Siyaset profesörü olmaya gerek yok. Tabii ki bizim tabanımızdan, sağ kesimden alıyor. Tabii ki CHP kazançlı çıkar. Vatandaşlarımızın sandığa giderken bunu dikkate alacaklarına inanıyorum. Takdir kendilerinindir.

(AEK)