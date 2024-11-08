Elazığ'da deprem

Elazığ'da saat 17.04'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) depremin derinliğini 16,22 kilometre olarak açıkladı.

Deprem, Elazığ'ın yanı sıra Dersim, Malatya, Diyarbakır, Batman ve çevre illerde de hissedildi.

Elazığ Valiliği, yaptığı açıklamada, deprem sonrası AFAD ve 112 ihbar hattına herhangi bir hasar bildiriminde bulunulmadığını duyurdu. Açıklamada, "Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir" denildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından, "Elazığ’da büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır" açıklaması yaptı.

Habertürk'e konuşan Fırat Üniversitesi eski Rektörü Feyzi Bingöl ise, bugün yaşanan depremin 2020'de Sivrice'de yaşanan depreminin doğu kısmında meydana geldiğini belirtti. Depremin beklenen bir deprem olduğunu söyleyen Bingöl, "Beklenen bir deprem çünkü 2020'den sonra bu bölgede bir enerji birikimi oldu" dedi.

(RT)