124 yazar ve edebiyatçı, 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Meclis Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in ardından bir açıklama yayımladı.

Yazar ve edebiyatçıların "barış" vurgusu yaptığı açıklama şöyle:

"Uğurlar Olsun,

Barış ki en güzel kelimesidir her dilin, sen hepimizin yüreğine barışı yazdın.

El verin dostlar kaldıralım ölümüzü, kaldıralım ölümüzle bütün ölümleri.

Barışa adadığın hayatın, anti demokratik, hukuk dışı uygulamaların, baskıların ve buna karşı yükselen toplumsal itirazın damgasını vurduğu bu zamanın demokrasiye, kalıcı ve adil barışa açılmasına vesile olsun.

Uğurlar olsun Sırrı Süreyya Önder, senin gülüşün gibi güzel hayat olsun, barış olsun."

Sırrı Süreyya Önder kimdir?

Abdullah Ataşçı, Adnan Özyalçıner, Ahmet Ergenç, Ahmet Karadağ, Altay Öktem, Arlin Çiçekçi, Arzu Erkan, Ata Egemen Çakıl, Ayça Erkol, Ayfer Tunç, Ayhan Koç, Aysen Beyazıt Melik, Ayşe Kulin, Ayşegül Devecioğlu, Ayşen Şahin, Ayşenur Tanrıverdi, Azimet Avcu, Başak Canda, Belgin Bıyıkoğlu, Belma Fırat, Beşir Sevim, Birgül Oğuz, Buğra Giritlioğlu, Buket Arbatlı, Burak Soyer, Burcu Alşan, Burhan Sönmez, Bülent Ayyıldız, Bülent Çallı, Bülent Tekin, Cabir Özyıldız, Can Öktemer, Cenk Kolçak, Çağnam Erkmen, Çiğdem Koç, Çiler İlhan, Defne Suman, Deniz Saatkaya Eldem, Dilek Emir, Dilek Yılmaz, Elif Sofya, Emek Erez, Emrullah Alp, Eray Özer, Erdoğan Aydın, Ethem Baran, Fatma Nur Kaptanoğlu, Figen Alkaç, Fulya Kılınçarslan, Gaye Boralıoğlu, Gonca Özmen, Gökçer Tahincioğlu, Gökhan Arslan, Gönül Kıvılcım, Gündüz Vassaf, Gürel Sürücü, Gürsel Korat, Haden Öz, Hakan İşcen, Halil İbrahim Özcan, Hande Ortaç, Hasan Cemal, Hasan Hayri Ateş, Hayati Dede, Haydar Ergülen, Hıdır Işık, İrem Uzunhasanoğlu, İsmail Hakkı Zariç, Kadir Akın, Kadir Işık, Kamil Erdem, Kamil Tekin Sürek, Kerem Işık, Lal Laleş, Mehmet Altun, Mehmet Fırat Pürselim, Mehmet Hanifi, Melih Özeren, Mesut Varlık, Mevsim Yenice, Mine Sosyal, Murad Uçaner, Murat Gülsoy, Murat Özyaşar, Murat Uyurkulak, Mustafa Güçlü, Müge İplikçi, Müren Beykan, Neslihan Önderoğlu, Neslihan Yiğitler, Nilay Özkan, Nurhan Suerdem, Oya Baydar, Ömer Faruk, Ömer Türkeş, Özge Doğar, Özgün Enver Bulut, Öznur Unat, Rıdvan Hatun, Selim Bektaş, Semih Öztürk, Semra Bulgin, Semrin Şahin, Senem Gezeroğlu, Sepin Sinanlıoğlu, Serap Çakır, Sevim Çiçek, Sevim Erdoğan, Sezer Ayvaz Ateş, Sibel Oral, Sinan Cumart, Sonat Yurtçu, Süreyya Köle, Şebnem İşigüzel, Taçlı Yazıcıoğlu, Tarık Günersel, Tayfun Topraktepe, Uğur Portakal, Yasemin Özek, Yasemin Seven Erangin, Yaşar Seyman, Yavuz Ekinci, Yekta Kopan, Zeynep Oral.

Sırrı Süreyya Önder: “Uzun bir geleceği düşünüyoruz”

(TY)