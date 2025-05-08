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Yayın Tarihi: 8 Mayıs 2025 11:10
 ~ Son Güncelleme: 8 Mayıs 2025 11:17
2 dk Okuma

"El verin dostlar kaldıralım ölümüzü, kaldıralım ölümüzle bütün ölümleri"

124 yazar ve edebiyatçı, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"El verin dostlar kaldıralım ölümüzü, kaldıralım ölümüzle bütün ölümleri"
Fotoğraf: Videodan ekran görüntüsü.

124 yazar ve edebiyatçı, 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Meclis Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in ardından bir açıklama yayımladı.

Yazar ve edebiyatçıların "barış" vurgusu yaptığı açıklama şöyle:

"Uğurlar Olsun,

Barış ki en güzel kelimesidir her dilin, sen hepimizin yüreğine barışı yazdın.

El verin dostlar kaldıralım ölümüzü, kaldıralım ölümüzle bütün ölümleri.

Barışa adadığın hayatın, anti demokratik, hukuk dışı uygulamaların, baskıların ve buna karşı yükselen toplumsal itirazın damgasını vurduğu bu zamanın demokrasiye, kalıcı ve adil barışa açılmasına vesile olsun.

Uğurlar olsun Sırrı Süreyya Önder, senin gülüşün gibi güzel hayat olsun, barış olsun."

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(TY)

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