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Yayın Tarihi: 11 Temmuz 2024 13:30
 ~ Son Güncelleme: 11 Temmuz 2024 13:39
2 dk Okuma

El-Vatan: Şam, Türkiye'den hiçbir siyasi partiyle görüşmedi

Suriye yönetimine yakınlığıyla bilinen gazete, CHP’nin “Şam, görüşme talebimizi kabul etti” açıklamasının doğru olmadığını yazdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
El-Vatan: Şam, Türkiye'den hiçbir siyasi partiyle görüşmedi
Fotoğraf: El-Vatan Gazetesi'nin logosu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut’un “Biz görüşme talebimizi ilettik, Şam’dan da bu isteğe olumlu cevap geldi” açıklamasına Şam’dan yalanlama geldi.

Suriye yönetimine yakınlığıyla bilinen El-Vatan Gazetesi’ne konuşan Şam’da konuyla ilgili bir kaynak”, söz konusu haberlerin doğru olmadığını belirterek, “Suriye tarafı ister Türk yetkililere bağlı ister muhalif olsun, Türkiye’den hiçbir siyasi partiyle görüşmedi” dedi.

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Türkiye’de hükümet ve muhalefet partilerinden Suriye’yle ‘normalleşme’ konusunda yapılan açıklamaların arttığına dikkat çeken El-Vatan, Şam’ın ‘resmi tutumu’nun değişmediğini belirterek Beşar Esad’ın 26 Haziran’daki sözlerini hatırlattı.

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Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiyev’le Şam’daki görüşme sonrası, “Suriye, ülkenin tüm toprakları üzerindeki egemenliğine dayanan, terör ve terör örgütleriyle mücadeleyi temel alan, Suriye-Türkiye ilişkilerine yönelik tüm girişimlere açıktır” demişti.

Şam, Ankara’yla ‘normalleşmek’ için TSK’nin Suriye topraklarından tamamen çekilmesini ve silahlı gruplara verilen desteğin kesilmesini istiyor.

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(VC)

suriye-türkiye ilişkileri şam yönetimi el-vatan CHP
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