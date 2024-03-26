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DÜNYA
Yayın Tarihi: 26 Mart 2024 15:43
 ~ Son Güncelleme: 26 Mart 2024 15:46
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El Salvador'da 5 bin asker ve 1000 polisle “çete operasyonu”

Devlet Başkanı Nayib Bukele, “Şu anda 5 bin asker ve 1000 polis, 18 Sureños çetesini tamamen dağıtmak için bölgeyi kuşattı” açıklamasını yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
El Salvador'da 5 bin asker ve 1000 polisle “çete operasyonu”
Fotoğraf: World Finance

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da, 5 bin asker ve 1000 polisin katılımıyla çetelere yönelik operasyon düzenlendi.

Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde 2 kişinin silahlı saldırıda öldürüldüğünü, sorumluların yakalanması için geniş çaplı operasyon emri verdiğini duyurdu:

“Birkaç gün önce ülkemizin kuzey kesiminde iki cinayet yaşandı. 18 Sureños çetesinin üyeleri olan iki zanlıyı yakaladık. Şu anda 5 bin asker ve 1000 polis, bu çeteyi tamamen dağıtmak için San José Cancasque, San Antonio Los Ranchos, Potonico ve San Isidro Labrador bölgelerini kuşattı. Çetelerden geriye kalanları da yok edene kadar durmayacağız.”

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El Salvador'da çete olaylarında gözlenen artış sebebiyle Mart 2022'de olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından bugüne kadar çete üyesi olduğundan şüphelenilen 75 bin kişi tutuklandı. Yargılamalar sonucunda 7 bin kişi serbest bırakıldı.

Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerin başında gelen El Salvador, çetelerin ülkedeki gücü nedeniyle ciddi güvenlik sorunu yaşıyor.

(AS)

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