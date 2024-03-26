El Salvador'da 5 bin asker ve 1000 polisle “çete operasyonu”

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da, 5 bin asker ve 1000 polisin katılımıyla çetelere yönelik operasyon düzenlendi.

Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde 2 kişinin silahlı saldırıda öldürüldüğünü, sorumluların yakalanması için geniş çaplı operasyon emri verdiğini duyurdu:

“Birkaç gün önce ülkemizin kuzey kesiminde iki cinayet yaşandı. 18 Sureños çetesinin üyeleri olan iki zanlıyı yakaladık. Şu anda 5 bin asker ve 1000 polis, bu çeteyi tamamen dağıtmak için San José Cancasque, San Antonio Los Ranchos, Potonico ve San Isidro Labrador bölgelerini kuşattı. Çetelerden geriye kalanları da yok edene kadar durmayacağız.”

Hace unos días, hubo dos homicidios en la zona norte de nuestro país. Ya capturamos a los dos culpables, miembros de la pandilla 18 Sureños.



En este momento, 5 mil soldados y mil policías han cercado los distritos de San José Cancasque, San Antonio Los Ranchos, Potonico y San… pic.twitter.com/Nhx2bL6k6R — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 25, 2024

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El Salvador'da çete olaylarında gözlenen artış sebebiyle Mart 2022'de olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından bugüne kadar çete üyesi olduğundan şüphelenilen 75 bin kişi tutuklandı. Yargılamalar sonucunda 7 bin kişi serbest bırakıldı. Dünyada en yüksek cinayet oranına sahip ülkelerin başında gelen El Salvador, çetelerin ülkedeki gücü nedeniyle ciddi güvenlik sorunu yaşıyor.

(AS)