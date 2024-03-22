El Hol Kampı: Çocuk mahpuslar ve sahte kimlikler

Suriye'nin kuzeyinde, Kürtlerin önderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri'nce (SDG) yönetilen tutuklu IŞİD'lilerin barındırıldığı yerleşkenin nüfusu ABD önderliğindeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun 2018'in sonlarında Baxoz'daki son IŞİD mevzisini de ele geçirmesiyle 70 binin üstüne çıktı.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütüne göre, her zaman kamptaki "baskın milliyet"i oluşturan Iraklılar'ın sayısı bir zamanlar 30 bine varmıştı.

En yoğun döneminde, kampta Suriyeli veya Iraklı olmayan 11 bin "yabancı" kadın ve çocuk barınıdırılıyordu.

AFP'nin haberine göre, Mart 2019'da "halifeliğin" yenilgisi sonrasında dünyanın birçok ülkesi kamptaki yurttaşlarını yavaş yavaş ülkelerine geri almaya başladı. Avrupa'dan gelen pek çok IŞİD'li halen 2 bin 140'ı yabancı olmak üzere 2 bin 500 kişinin barındığı, Türkiye sınırına yakın, daha küçük ve daha bakımlı Roj kampına nakledildi.

Kamptakilerin yarısı çocuk

320 hektarlık geniş bir alana yayılan El Hol'de aralarında Fransa, İsveç, Hollanda, Rusya, Türkiye ve Tunus'un da bulunduğu 47 ülkeden 43 bini aşkın insan tutuluyor. Son rakamlara göre bunların 21 bin 500'ü çocuk.

En büyük grubu 20 bin 144'le Iraklılar oluştururken, onu 16 bin 710'la Suriyeliler izliyor. Kamp yönetimine göre 6 bin 612 "yabancı"nın üçte ikisi 17 yaşın altındaki çocuklardan oluşuyor.

13 yaşındaki "gelinler"

Kampı Kürt güvenlik güçleri ve SDG koruyor ve Kürt sivil idaresi yönetiyor. Onlarca Birleşmiş Milletler kuruluşu ile uluslararası ve yerel STK sağlık, su, hijyen, eğitim ve koruma hizmeti sağlıyor.

Ancak kampın genel yönetimi ABD Dışişleri Bakanlığı'nın masraflarını karşıladığı ABD'li Blumont grubu tarafından yürütülüyor; Fransa da bazı insani yardımları ve altyapı iyileştirmelerini finanse ediyor.

iki bölümden oluşan kampın "ana" bölümünde Suriyeliler ve Iraklılar kalıyor. "Yabancılar" ise ana kampla bağlantısı kesilen yüksek güvenlikli "ek" bölümde tutuluyor.

Kamp yetkilileri, birçok yabancının uyruklarını açıklamadığını veya sahte uyruk verdiğini söylüyor.

Reşit olmayan çocuklar evlendiriliyor

İnsani yardım çalışanlarına göre, yaklaşık 3 bin erkeğin yaşadığı ana kamptaki evliliklerin çoğu, aralarında 13 yaşındaki kız çocuklarının da bulunduğu, reşit olmayan kişilerle gerçekleşiyor.

Kürtlerin önderliğini elde bulundurduğu yönetim çocuk evliliklerini tanımadığı için ne evlenenlerin ne onlardan doğan çocukların kaydı var. Birçok erkeğin "ikinci eş"le yaptıkları evlilikler de tanınmıyor. Bir insani yardım görevlisi, sonuçta kampın "kayıt dışı çocuklarla dolup taştığını" söyledi.

(AEK)