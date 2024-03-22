ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 22 Mart 2024 02:40
 ~ Son Güncelleme: 22 Mart 2024 03:22
2 dk Okuma

IŞİD TUTUKLULARI SORUNU BÜYÜYOR

El Hol Kampı: Çocuk mahpuslar ve sahte kimlikler

Kuzey Suriye'de IŞİD'li tutukluların bulundurulduğu El-Hol kampı, kız çocukları için başlı başına bir risk. SDG yönetimi "çocuk evlilikleri"ni ve "ikinci eş"i tanımadığı için kamptaki erkeklerle evlendirilen çocukların ve "ikinci eşler" ile onlardan doğan çocukların kaydı tutulmuyor. El Hol kampı kimliği meçhul çocuklarla dolmaya devam ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
El Hol Kampı: Çocuk mahpuslar ve sahte kimlikler
El Hol kampı, 2019/Wikipedia

Suriye'nin kuzeyinde, Kürtlerin önderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri'nce (SDG) yönetilen tutuklu IŞİD'lilerin barındırıldığı yerleşkenin nüfusu ABD önderliğindeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun 2018'in sonlarında Baxoz'daki son IŞİD mevzisini de ele geçirmesiyle 70 binin üstüne çıktı.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütüne göre, her zaman kamptaki "baskın milliyet"i oluşturan Iraklılar'ın sayısı bir zamanlar 30 bine varmıştı.

En yoğun döneminde, kampta Suriyeli veya Iraklı olmayan 11 bin "yabancı" kadın ve çocuk barınıdırılıyordu.

AFP'nin haberine göre, Mart 2019'da "halifeliğin" yenilgisi sonrasında dünyanın birçok ülkesi kamptaki yurttaşlarını yavaş yavaş ülkelerine geri almaya başladı. Avrupa'dan gelen pek çok IŞİD'li halen 2 bin 140'ı yabancı olmak üzere 2 bin 500 kişinin barındığı, Türkiye sınırına yakın, daha küçük ve daha bakımlı Roj kampına nakledildi.

Kamptakilerin yarısı çocuk

320 hektarlık geniş bir alana yayılan El Hol'de aralarında Fransa, İsveç, Hollanda, Rusya, Türkiye ve Tunus'un da bulunduğu 47 ülkeden 43 bini aşkın insan tutuluyor. Son rakamlara göre bunların 21 bin 500'ü çocuk.

En büyük grubu 20 bin 144'le Iraklılar oluştururken, onu 16 bin 710'la Suriyeliler izliyor. Kamp yönetimine göre 6 bin 612 "yabancı"nın üçte ikisi 17 yaşın altındaki çocuklardan oluşuyor.

13 yaşındaki "gelinler"

Kampı Kürt güvenlik güçleri ve SDG koruyor ve Kürt sivil idaresi yönetiyor. Onlarca Birleşmiş Milletler kuruluşu ile uluslararası ve yerel STK sağlık, su, hijyen, eğitim ve koruma hizmeti sağlıyor.

Ancak kampın genel yönetimi ABD Dışişleri Bakanlığı'nın masraflarını karşıladığı ABD'li Blumont grubu tarafından yürütülüyor; Fransa da bazı insani yardımları ve altyapı iyileştirmelerini finanse ediyor.

iki bölümden oluşan kampın "ana" bölümünde Suriyeliler ve Iraklılar kalıyor. "Yabancılar" ise ana kampla bağlantısı kesilen yüksek güvenlikli "ek" bölümde tutuluyor.

Kamp yetkilileri, birçok yabancının uyruklarını açıklamadığını veya sahte uyruk verdiğini söylüyor.

Reşit olmayan çocuklar evlendiriliyor

İnsani yardım çalışanlarına göre, yaklaşık 3 bin erkeğin yaşadığı ana kamptaki evliliklerin çoğu, aralarında 13 yaşındaki kız çocuklarının da bulunduğu, reşit olmayan kişilerle gerçekleşiyor.

Kürtlerin önderliğini elde bulundurduğu yönetim çocuk evliliklerini tanımadığı için ne evlenenlerin ne onlardan doğan çocukların kaydı var. Birçok erkeğin "ikinci eş"le yaptıkları evlilikler de tanınmıyor. Bir insani yardım görevlisi, sonuçta kampın "kayıt dışı çocuklarla dolup taştığını" söyledi.

(AEK)

Suriye El Hol Kampı Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi sdg IŞİD'e karşı koalisyon IŞİD çocuk gelinler
ilgili haberler
TÜRKİYE'NİN ROJAVA SİYASETİ ALMANYA GÜNDEMİNDE
"Erdoğan'ın görmezden gelinen savaşı"
13 Kasım 2023
/haber/erdogan-in-gormezden-gelinen-savasi-287837
IŞİD, 12 yaş ve üstü oğlan çocukları SDG kamplarından kaçırıyor
31 Ağustos 2023
/haber/isid-12-yas-ve-ustu-oglan-cocuklari-sdg-kamplarindan-kaciriyor-283390
KUZEYDOĞU SURİYE
“El-Hol kampında bu yıl en az 26 kişi öldürüldü”
19 Ağustos 2022
/haber/el-hol-kampinda-bu-yil-en-az-26-kisi-olduruldu-266043
ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ
"Kuzeydoğu Suriye’de en az 27 bin çocuk ülkelerine iade edilmeli"
30 Kasım 2021
/haber/kuzeydogu-suriye-de-en-az-27-bin-cocuk-ulkelerine-iade-edilmeli-254093
ilgili haberler
TÜRKİYE'NİN ROJAVA SİYASETİ ALMANYA GÜNDEMİNDE
"Erdoğan'ın görmezden gelinen savaşı"
13 Kasım 2023
/haber/erdogan-in-gormezden-gelinen-savasi-287837
IŞİD, 12 yaş ve üstü oğlan çocukları SDG kamplarından kaçırıyor
31 Ağustos 2023
/haber/isid-12-yas-ve-ustu-oglan-cocuklari-sdg-kamplarindan-kaciriyor-283390
KUZEYDOĞU SURİYE
“El-Hol kampında bu yıl en az 26 kişi öldürüldü”
19 Ağustos 2022
/haber/el-hol-kampinda-bu-yil-en-az-26-kisi-olduruldu-266043
ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ
"Kuzeydoğu Suriye’de en az 27 bin çocuk ülkelerine iade edilmeli"
30 Kasım 2021
/haber/kuzeydogu-suriye-de-en-az-27-bin-cocuk-ulkelerine-iade-edilmeli-254093
Sayfa Başına Git