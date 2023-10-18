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Yayın Tarihi: 18 Ekim 2023 08:36
 ~ Son Güncelleme: 18 Ekim 2023 13:45
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El-Ehli Baptist Hastanesi'nde cenazelerin arasında basın toplantısı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş, İsrail güçlerinin ilk saldırıdan sonra hastane müdürü Mahir Ayyad ile irtibata geçerek, "Dün iki bombayla uyarıldınız, neden şu ana kadar hastane boşaltılmadı?" dediğini aktardı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/18/el-ehli-baptist-hastanesinde-cenazelerin-arasinda-basin-toplantisi.jpg
Fotoğraf: AA

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de bombaladığı ve 500 kişinin hayatını kaybettiği El-Ehli Baptist Hastanesi'nde cenazelerin arasında basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısında, sağlık personeli üstü kapalı cesetlerin arasında durdu, yerde oturan iki kişinin kucaklarında ise bir bebek ve bir kız çocuğuna ait cesetler vardı.

“İlk saldırı değil”

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş, basın toplantısında, bu saldırının, İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik ilk saldırısı olmadığını söyledi.

İsrail güçlerinin 14 Ekim'de hastaneye 2 saldırı gerçekleştirdiğini aktaran Ebu er-Riş, bu saldırılara ilişkin fotoğrafları gösterdi.

Ebu er-Riş, İsrail güçlerinin ilk saldırıdan sonra hastane müdürü Mahir Ayyad ile irtibata geçerek, "Dün iki bombayla uyarıldınız, neden şu ana kadar hastane boşaltılmadı?" dediğini aktardı.

“İsrail hastaneleri hedef alıyor”

Tehditler üzerine hastane yönetiminin İngiltere'deki Hıristiyan din adamlarıyla irtibata geçtiğini duyuran Ebu er-Riş, hastanenin faaliyet göstermesi için uluslararası kurumlardan güvence mesajı aldıklarını belirtti.

"Dünyada insanların bombalarla uyarıldığı tek yer Gazze Şeridi'dir" diyen Ebu er-Riş, İsrail'in hastaneleri hedef aldığına ve buna karşı önlem alınmadığına dikkati çekti.

Ebu er-Riş, İsrail’in sivilleri hedef almasının durdurulması için dünya ülkelerine çağrıda bulundu.

Ameliyathanede tavan çöktü

Sınır Tanımayan Doktorlar bünyesinde hizmet veren doktor Gassan Ebu Sitte de hastanede cerrahi operasyon gerçekleştirdikleri bir sırada güçlü bir patlama sesiyle irkildiklerini kaydetti.

Ebu Sitte, ameliyathanede tavanın çöktüğünü belirterek, "Bu bir katliamdır" dedi.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
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(AS)

Filistin-İsrail Savaşı El-Ehli Baptist Hastanesi
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