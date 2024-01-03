El-Aruri suikastı sonrası Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te genel grev

İsrail’in Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve arkadaşlarına yönelik Beyrut’taki suikastının ardından, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ün pek çok bölgesinde genel greve gidildi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Filistin direniş gruplarının çağrısıyla başlatılan grev kapsamında bölgedeki tüm işyerleri ve kurumlar kapatıldı, şehir içi ulaşım durduruldu. Sokakların bomboş olduğu kentlerde herhangi bir ticari hareketlilik yaşanmıyor.

Filistinli grupların grev çağrısına katılacaklarını açıklayan bankalar da bugün kapılarını açmadı.

Filistin’deki gruplar, El-Aruri’nin öldürülmesinin ardından Batı Şeria’da çarşamba günü genel grev ilan etmişti. Filistinli Gruplar Koordinasyon Komiteleri de çarşamba günü Aruri için yas ilan ederek "genel grev" yapılacağını duyurmuştu.

El-Aruri suikastı

Hamas’ın önde gelen liderlerinden ve İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın kurucularından olan Salih el-Aruri, dün (2 Ocak) Beyrut’taki Hamas ofisine İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucu öldürülmüştü.

Hamas, hareketin “Batı Şeria'daki lideri” olarak nitelendirdiği Salih el-Aruri’nin (Ebu Muhammed), İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanları Semir Fandi ve Azzam el-Akra ile Mahmud Zeki Şahin, Muhammed Başaşa, Muhammed el-Rayis, Ahmed Hammud’la birlikte hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Filistinli direniş gruplarının yanı sıra İsrail ile 8 Ekim’den bu yana çatışma halinde olan Hizbullah da El-Aruri suikastının ‘karşılıksız kalmayacağını’ belirtmişti.

Salih el-Aruri kimdir?

(VC)