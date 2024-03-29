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HABER
Yayın Tarihi: 29 Mart 2024 14:03
 ~ Son Güncelleme: 29 Mart 2024 14:05
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Ekvador’da hapishane isyanı

Guayaquil kentindeki bölge hapishanesinde çıkan isyanda 3 mahpus hayatını kaybetti, 6 mahpus yaralandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ekvador’da hapishane isyanı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'daki hapishanede isyan çıktı. Voice of America’nın haberine göre, 3 mahpus hayatını kaybetti, 6 mahpus yaralandı.

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Güvenlik Bakan Yardımcısı Lyonel Calderon, basına yaptığı açıklamada, Guayaquil kentindeki bölge hapishanesinde, mahkumların isyan çıkardığını duyurdu.

Güvenlik güçlerinin müdahale ettiğini ve olayların 2 saatte kontrol altına alındığını aktaran Calderon, savcılığın isyana ilişkin soruşturma başlattığını ifade etti.

Ne olmuştu?

Ekvador'da mahpuslar, Eylül 2023’te güvenlik güçlerinin operasyonlarına tepki olarak 6 cezaevindeki 57 gardiyan ve 7 polisi rehin almıştı.

Ülkede şiddet olaylarının en yoğun olduğu hapishanelerden And Latacunga'ya operasyon düzenleyen polis ve askeri birlikler, çok sayıda mühimmat ve patlayıcı maddeye el koymuştu. Operasyonun ardından cezaevindeki çete liderleri güvenlik amaçlı başka hapishanelere nakledildi.

Nakledilenler arasında, devlet başkanı adayına suikastı üstlenen Los Choneros çetesinin lideri Adolfo Macias (Fito) da vardı.

Olayın ardından başkent Kito'nun merkezinde 8 saat arayla bomba yüklü 2 araç patlatılmış, 6 kişi gözaltına alınmıştı.

OHAL ilan edilmişti

Ülke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, uyuşturucu karteli elebaşı Fito lakaplı Adolfo Macias ile birkaç mahkumun Guayaquil hapishanesinden kaçmaları ve ardından polis araçlarına bombalı saldırılar düzenlenmesinin ardından 9 Ocak'ta 60 gün boyunca olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

7 Mart'ta, 30 gün süreyle uzatılan OHAL kapsamında 23.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağı açıklandı.

OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polisi kaçırdı ve araçları ateşe verdi. Sosyal medyada, çete üyelerince kaçırılan polislerin, başlarına silah dayalı şekilde Devlet Başkanı Daniel Noboa'dan yardım istedikleri görüntüler paylaşılmıştı.

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Karteller ve çeteler

New York Times’tan Julie Turkewitz, Ekvador’u şöyle anlattı:

“Bir yılda 210 ton uyuşturucu ele geçirildi, bu bir rekor. Geçen yıl en az 4 bin 500 cinayet işlendi, bu da bir rekor. Çocuklar çetelerce “askere alınıyor”. Cezaevleri suç merkezi. Mahalleleri suç örgütleri kontrol ediyor. Ve tüm bu kaos, küresel uyuşturucu işinde bol miktarda deneyime sahip, güçlü yabancılar tarafından finanse ediliyor.

Güney Amerika'nın batı ucundaki Ekvador, Meksika’dan Arnavutluk’a uzanan büyük kartellerin gücünü hapishaneler ve sokak çeteleriyle birleştirerek, ülkenin yakın tarihinde benzeri olmayan bir şiddet dalgasına maruz bırakmasıyla, sadece birkaç yıl içinde uyuşturucu ticaretinin “altına hücum” eyaleti haline geldi.

Bu kargaşayı körükleyen, dünyanın artan kokain talebiydi. Birçok politikacı, her yıl on binlerce Amerikalıyı öldüren fentanil gibi bir opioid salgınına odaklanırken, kokain üretimi rekor seviyelere yükseldi. Bu da bir zamanların barışçıl ülkesi Ekvador’u savaş alanına çevirdi.”

(AS)

ekvador
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