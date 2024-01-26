Ekvador’da bir çiftlikte 21,5 ton kokain yakalandı

Ekvador İçişleri Bakanlığı, geçen hafta kırsal alandaki bir çiftlikte 21,5 ton uyuşturucu ele geçirildiğini ve ardından ülke tarihindeki en büyük uyuşturucu imhasının gerçekleştiğini açıkladı.

In Sight Crime’ın haberine göre , ele geçirilen uyuşturucu, tüm dünyada bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en büyük kokain miktarı oldu.

Bakanlık, uyuşturucunun uluslararası piyasa değerinin yaklaşık 1,1 milyar dolar olduğunu, uyuşturucunun tamamen imha edilmesinin 11 saati bulduğunu belirtti. Açıklamada, suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 17 uzun namlulu silah ile 5 bin 400 merminin de ele geçirildiği ifade edildi.

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Ekvador Narkotikle Mücadele Ulusal Müdürü Wiliam Villarroel açıklamasında, el konulan uyuşturucunun birden fazla suç örgütüne ait olabileceğini, bu sebeple “uyuşturucu kaçakçılarının büyük darbe aldığını” söyledi.

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Ekvador ordusu, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, “Bu, dünya çapında uyuşturucu kaçakçılığının operasyonel, lojistik ve mali kapasitesinde güçlü bir zayıflamayı temsil ediyor” dedi.

Ne olmuştu?

In Sight Crime’a konuşan Ekvadorlu yetkililer, kokainin, Ekvador’un en önde gelen organize suç örgütlerinden biri olan Los Choneros’un bir grubu olan Fatales çetesine ait olduğuna inanıyor.

Ekvador’da yönettikleri hapishanede başlattıkları isyanın ardından örgütün lideri Fito lakaplı Jose Adolfo Macias Villamar, hapishaneden kaçtı. Çete üyeleri, canlı yayında TV stüdyosunu basıp gazetecileri ölümle tehdit etti, polisleri rehin aldı, bombalı saldırılar düzenledi. Ülkede 60 günlüğüne OHAL ilan edildi.

Yine InSight Crime araştırmasına göre, Macias (Fito), Meksika’nın Sinaloa karteli ve Kolombiya’daki Oliver Sinisterra Cephesi ile birlikte çalışan, Meksika ve ABD'ye deniz yoluyla uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olan, Ekvador’un en korkulan çetelerinden biri olan Los Choneros’u yönetiyor.

Reuters, Fito’nun, 2011 yılında uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayet gibi suçlardan 34 yıl hapis cezasına çarptırıldığını yazdı.

Hükümetten yapılan açıklamaya göre, son bir haftada 1534 çete üyesi gözaltına alındı, içlerinden 158’i tutuklandı. Polis ve askerin birlikte yürüttüğü operasyonlarda çatışma da çıktı, 5 çete üyesi ve 2 polis öldü. Güvenlik güçleri, 575 silah ile 478 el yapımı patlayıcıya el koydu.

Operasyonlarda bulunan uyuşturucu miktarı ise 5,6 tondan fazla.

Uzmanlar, çetelerin, güvenlik güçlerini uyuşturucu faaliyetlerinin engellenmesi çabalarından caydırmak için de bu denli yüksek şiddete başvurduğunu söylüyor.