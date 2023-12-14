Ekşi Sözlük’e yine sansür

Ekşi Sözlük bir kez daha erişime engellendi. Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği internet sitesinin kullandığı http://eksisozluk1923.com alan adına erişimi engelledi.

Ekşi Sözlük yönetimim konu hakkında bildirilmediklerini açıkladı. “Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 14.12.2023 tarihli kararı ile erişim engeli uygulandığını gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. Bilgi aldıkça paylaşacağız” dedi.

EngelliWeb Ekşi Sözlük’ün, ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle’ sansürlediğini bildirdi. Alan adının erişime engellenmesinin ardından sözlük yönetimi eksisozluk1999.com’u açtı ve yayını bu adrese yönlendirdi

Ekşi Sözlük, iktidarın 6 Şubat depremlerindeki ihmallerini eleştiren mecralara yönelik kısıtlamaları kapsamında hedef gösterildikten sonra 21 Şubat'ta sansürlenmiş ve eksisozluk1923.com adresini kullanmaya başlamıştı.

(HA)