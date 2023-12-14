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Yayın Tarihi: 14 Aralık 2023 09:57
 ~ Son Güncelleme: 14 Aralık 2023 10:40
1 dk Okuma

Ekşi Sözlük’e yine sansür

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği Ekşi Sözlük'ün Şubat'taki sansürün ardından kullanmaya başladığı eksisozluk1923.com adresine erişim engeli getirdi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/14/eksi-sozluke-yine-sansur.jpg

Ekşi Sözlük bir kez daha erişime engellendi. Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği internet sitesinin kullandığı http://eksisozluk1923.com alan adına erişimi engelledi.

Ekşi Sözlük yönetimim konu hakkında bildirilmediklerini açıkladı. “Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 14.12.2023 tarihli kararı ile erişim engeli uygulandığını gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. Bilgi aldıkça paylaşacağız” dedi.

EngelliWeb Ekşi Sözlük’ün, ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle’ sansürlediğini bildirdi. Alan adının erişime engellenmesinin ardından sözlük yönetimi eksisozluk1999.com’u açtı ve yayını bu adrese yönlendirdi

Ekşi Sözlük, iktidarın 6 Şubat depremlerindeki ihmallerini eleştiren mecralara yönelik kısıtlamaları kapsamında hedef gösterildikten sonra 21 Şubat'ta sansürlenmiş ve eksisozluk1923.com adresini kullanmaya başlamıştı.

(HA)

Ekşisözlük ekşi sözlük
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/haber/eksi-sozluk-erisim-engelini-aym-ye-tasidi-276333
Ekşi Sözlük'ten yeni kurallar
13 Mart 2023
/haber/eksi-sozluk-ten-yeni-kurallar-275590
Ekşi Sözlük'e erişim yine engellendi
3 Mart 2023
/haber/eksi-sozluk-e-erisim-yine-engellendi-275081
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/haber/eksi-sozluk-e-erisim-engeli-karari-kaldirildi-275066
Ekşi Sözlük CEO’su: Yapılan tek kelimeyle sansür
27 Şubat 2023
/haber/eksi-sozluk-ceo-su-yapilan-tek-kelimeyle-sansur-274859
Ekşi Sözlük: Çok sesliliği korumaya çalışıyoruz
24 Şubat 2023
/haber/eksi-sozluk-cok-sesliligi-korumaya-calisiyoruz-274760
BTK "CEZALANDIRMA"YA BAŞLADI
"Ekşi Sözlük"e erişim engeli
21 Şubat 2023
/haber/eksi-sozluk-e-erisim-engeli-274618
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