Ekşi Sözlük’e 10 günde ikinci sansür

Kullanıcıların paylaştığı içerikler nedeniyle 6 Şubat depremlerinin ardından 5 kez sansür yiyen Ekşi Sözlük bir kez daha kapandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Ekşi Sözlük’ün sansürden dolayı yayın yaptığı eksisozluk1999.com adresini milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engelledi.

Ekşi Sözlük, X’ten konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. Bilgi aldıkça paylaşacağız” dedi.

Site yönetimi ayrıca https://eksisozluk111.com adresini erişme açtı.

Ekşi Sözlük’e yönelik sansür

Ekşi Sözlük, Maraş depremleri sonrasında ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle’ 25 Şubat’ta kapatıldı. İtiraz üzerine engel kararı mahkeme tarafından kaldırıldı. Fakat ‘itiraz’ sonrası açılamadan tekrar erişim engeli kararı çıktı.

Bunun üzerine sözlük yönetimi, siteyi başka alan adlarına taşımaya başladı. Ancak ‘eksisozluk2023.com’ 13 Mayıs’ta, ‘eksisozluk42.com’ 15 Mayıs’ta, ‘eksisozluk1923.com’ ise 14 Aralık’ta erişime engellendi.

Sözlük yönetiminin daha sonra açtığı ‘http://eksisozluk1999.com’ alan adı da sansüre uğradı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Pençe-Kilit" operasyonunda yaşamını yitiren askerlerle ilgili Ekşi Sözlük'te yapılan bazı paylaşımlar hakkında resen soruşturma başlatmıştı.

Ölen asker paylaşımları nedeniyle Ekşi Sözlük’e soruşturma

(HA)