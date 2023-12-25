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Yayın Tarihi: 25 Aralık 2023 11:00
 ~ Son Güncelleme: 25 Aralık 2023 11:01
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Ekşi Sözlük’e 10 günde ikinci sansür

BTK, ölen asker paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma açılan Ekşi Sözlük’e erişimi engelledi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Ekşi Sözlük’e 10 günde ikinci sansür

Kullanıcıların paylaştığı içerikler nedeniyle 6 Şubat depremlerinin ardından 5 kez sansür yiyen Ekşi Sözlük bir kez daha kapandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Ekşi Sözlük’ün sansürden dolayı yayın yaptığı eksisozluk1999.com adresini milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engelledi.

Ekşi Sözlük, X’ten konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. Bilgi aldıkça paylaşacağız” dedi.

Site yönetimi ayrıca https://eksisozluk111.com adresini erişme açtı.

Ekşi Sözlük’e yönelik sansür

Ekşi Sözlük, Maraş depremleri sonrasında ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle’ 25 Şubat’ta kapatıldı. İtiraz üzerine engel kararı mahkeme tarafından kaldırıldı. Fakat ‘itiraz’ sonrası açılamadan tekrar erişim engeli kararı çıktı.

Bunun üzerine sözlük yönetimi, siteyi başka alan adlarına taşımaya başladı. Ancak ‘eksisozluk2023.com’ 13 Mayıs’ta, ‘eksisozluk42.com’ 15 Mayıs’ta, ‘eksisozluk1923.com’ ise 14 Aralık’ta erişime engellendi.

Sözlük yönetiminin daha sonra açtığı ‘http://eksisozluk1999.com’ alan adı da sansüre uğradı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Pençe-Kilit" operasyonunda yaşamını yitiren askerlerle ilgili Ekşi Sözlük'te yapılan bazı paylaşımlar hakkında resen soruşturma başlatmıştı.

Ölen asker paylaşımları nedeniyle Ekşi Sözlük’e soruşturma
Ölen asker paylaşımları nedeniyle Ekşi Sözlük’e soruşturma
24 Aralık 2023

(HA)

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14 Mayıs 2023
/haber/eksi-sozluk-e-erisim-engeli-alan-saglamaya-devam-edecegiz-278691
Ekşi Sözlük: Çok sesliliği korumaya çalışıyoruz
24 Şubat 2023
/haber/eksi-sozluk-cok-sesliligi-korumaya-calisiyoruz-274760
Ölen asker paylaşımları nedeniyle Ekşi Sözlük’e soruşturma
24 Aralık 2023
/haber/olen-asker-paylasimlari-nedeniyle-eksi-sozluke-sorusturma-289725
Ekşi Sözlük'ten yeni kurallar
13 Mart 2023
/haber/eksi-sozluk-ten-yeni-kurallar-275590
Ekşi Sözlük’e yine sansür
14 Aralık 2023
/haber/eksi-sozluke-yine-sansur-289276
Ekşi Sözlük, erişim engelini AYM’ye taşıdı
26 Mart 2023
/haber/eksi-sozluk-erisim-engelini-aym-ye-tasidi-276333
Ekşi Sözlük'e erişim yine engellendi
3 Mart 2023
/haber/eksi-sozluk-e-erisim-yine-engellendi-275081
Siber Suç ekipleri, Ekşi Sözlük’te bebeği istismar ettiğini gösteren faili arıyor
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/haber/siber-suc-ekipleri-eksi-sozlukte-bebegi-istismar-ettigini-gosteren-faili-ariyor-289261
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/haber/eksi-sozluk-te-bebegi-istismar-ettigini-gosteren-erkek-hakkinda-suc-duyurusu-288709
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